«Неадекватные и ненормальные»: спикер Курултая Башкирии высказался о гениальных людях

Спикер Курултая Константин Толкачев в ходе заседания Госсобрания сегодня, 17 ноября, высказался о природе гениальности, отметив, что более прочего помощь и поддежрка необходимы именно одарённым детям.
Так, на поправку депутата Вячеслава Рябова о том, что всем детям нужна помощь и поддержка, Константин Толкачев заявил следующее:
— Наверное, но есть гении, это немножко отклонение от среднего… Я вам скажу, что ни один нормальный человек никогда стихи писать не будет — он не сможет это сделать. Они [нормальные поэты] все должны быть немножко гениальными и немножко ненормальными. То же самое в любой другой сфере. Вы не найдете среди них счастливых людей. <…> Они неадекватные люди, настоящие гении и таланты. Как раз они двигают, выходят за пределы человеческих возможностей и определяют наше будуще завтра, — пояснил Толкачев.