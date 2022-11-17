Слухи об уходе министра, снятие домашнего ареста с замминистра и заседание Курултая

Теперь перейдем к целой рубрике с условным названием «министерские дела». Сегодня стала появляться информация о том, что нынешний министр внутренних дел Башкирии вероятно уйдет в отставку после отпуска. Вероятные причины этого Mkset описывал здесь, однако сам Роман Деев эту информаци назвал недостоверной и порекомендовал с этим вопросом обратиться в пресс-службу ведомства. А пока ситуация с вероятной отставкой Деева так и не прояснилась, стало известно, что заместителя министра транспорта Башкирии Виктора Жулькова, задержанного на прошлой неделе, отпустили из-под ареста, несмотря на то, что арест этот был домашним.