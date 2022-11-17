Слухи об уходе министра, снятие домашнего ареста с замминистра и заседание Курултая

Сегодня в Уфе прошло заседание регионального парламента, где принимались законы и обсуждались крайне важные темы и бюджета и тех изменений, которые придется в него привнести. Так глава Минэкономразвития Башкирии Рустам Муратов сделал «аккуратный» намек на то, что бюджету нужно больше учреждений, по которых казна получала бы доход, вместо обильно появляющихся соцобъектов, доходов от которых в бюджет не идет, а вот сопутствующие расходы имеются.
На том же заседании у председателя фракции КПРФ Юнира Кутлугужина возник закономерный вопрос о причинах сокращений койко-мест в больницах республики. Министр здравоохранения коек сначала отрицал, а потом признал, но обосновал его.
Депутат ЛДПР Вячеслав Рябов на обсуждении проекта бюджета республики на предстоящую трехлетку поставил под сомнение цифру средней зарплаты, заявив, что у каждого седьмого жителя пуховик в кредит и одна пара обуви. В комментариях по публикациями данной новости в соцсетях граждане в кои то веки согласились с депутатом и неоднократно заявили, что фактически многие жители имеют доход около 15 тысяч рублей и даже мечтать не могут о зарплате «средней по палате».
В ресурсоснабжающих организациях не досчитались 4,5 миллиона рублей. Разумеется недостача в казне управляющих компаний попала в поле зрения правоохранителей, иначе как бы о не узнали граждане? Прокуратура данные злодеяния обнаружила и завела на «управляшки» уголовные дела по подозрению в мошенничестве.
Теперь перейдем к целой рубрике с условным названием «министерские дела». Сегодня стала появляться информация о том, что нынешний министр внутренних дел Башкирии вероятно уйдет в отставку после отпуска. Вероятные причины этого Mkset описывал здесь, однако сам Роман Деев эту информаци назвал недостоверной и порекомендовал с этим вопросом обратиться в пресс-службу ведомства. А пока ситуация с вероятной отставкой Деева так и не прояснилась, стало известно, что заместителя министра транспорта Башкирии Виктора Жулькова, задержанного на прошлой неделе, отпустили из-под ареста, несмотря на то, что арест этот был домашним.