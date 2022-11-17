СКР начнет проверку после видео из Башкирии, где ребенок-инвалид ползет до квартиры

На видеокадрах 16-летний инвалид из села Языково Благоварского района вынужден слезать со своей коляске и ползти по лестнице до квартиры до четвереньках. Мать ребенка объяснила, что в доме нет пандуса. По словам женщины, она просила местную администрацию установить конструкцию на лестнице, однако этого не сделали.
Переносить сына на руках женщина не может физически, поэтому ему приходится добираться до квартиры на четвереньках. В результате с прогулки ребенок возвращается в грязной одежде, сообщила мать.
После публикации видео в соцсетях председатель СКР Александр Бастрыкин поручил и.о. руководителя Следкома по Башкирии провести процессуальную проверку по факту нарушения прав несовершеннолетнего, сообщили в пресс-службе ведомства.