СКР начнет проверку после видео из Башкирии, где ребенок-инвалид ползет до квартиры

На видеокадрах 16-летний инвалид из села Языково Благоварского района вынужден слезать со своей коляске и ползти по лестнице до квартиры до четвереньках. Мать ребенка объяснила, что в доме нет пандуса. По словам женщины, она просила местную администрацию установить конструкцию на лестнице, однако этого не сделали.