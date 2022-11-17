Сбер возвращает сервис бесконтактной оплаты SberPay для смартфонов Android

Для оплаты просто разблокируйте телефон и поднести его к терминалу. Либо запустите SberPay через ярлык или из приложения СберБанк Онлайн, и вы сможете проверить баланс или поменять карту для оплаты, если к SberPay подключено несколько карт «Мир».