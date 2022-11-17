Руководитель студии Insight People в Уфе стала победителем республиканского конкурса

Программа «100 лучших товаров России» была организована в 1998 году Госстандартом России и Академией проблем качества. Ежегодные конкурсы Программы проходят в два этапа – региональный и федеральный. С 2000 года региональный этап в республике Башкортостан имеет статус республиканского конкурса «Лучшие товары Башкортостана». Лауреаты республиканского конкурса 2022 года получили право участия в федеральном этапе.