Руководитель студии Insight People в Уфе стала победителем республиканского конкурса

Руководитель региональной студии продюсерского центра Insight People в Уфе Ирина Шоцкая стала победителем конкурса «На лучшее освещение вопросов качества в средствах массовой информации Республики Башкортостан».
Программа «100 лучших товаров России» была организована в 1998 году Госстандартом России и Академией проблем качества. Ежегодные конкурсы Программы проходят в два этапа – региональный и федеральный. С 2000 года региональный этап в республике Башкортостан имеет статус республиканского конкурса «Лучшие товары Башкортостана». Лауреаты республиканского конкурса 2022 года получили право участия в федеральном этапе.
Руководитель регионального филиала продюсерского центра Insight People в Уфе Ирина Шоцкая была награждена дипломом победителя II степени в конкурсе журналистов «На лучшее освещение вопросов качества в средствах массовой информации Республики Башкортостан» в номинации «Интернет-публикация».
Среди других победителей и призеров юбилейного, 25-го, конкурса «100 лучших товаров России» стали 47 организаций Башкортостана, представившие более 90 видов продуктов и услуг.
«Очень приятно, что блогеров признают в качестве лидеров мнений и в социальных сетях и СМИ. Будем формировать новые номинации для блогеров в следующих конкурсах», – поделилась Ирина Шоцкая.