mkset.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Овощи растут. В Башкирии за неделю подорожали помидоры, огурцы и картофель

Сегодня, 14:40
Фото: 1MI

Больше всего за неделю в Башкирии в цене выросли огурцы, помидоры и картофель

О том что происходит с ценами на продукты рассказали аналитики Башстата.

В статистическом ведомстве Башкирии изучили разницу в ценах на основные продукты питания, сравнив их уровень по данным на 7 и на 14 ноября. Самый заметный рост показали овощи, но не все. Если огурцы рекордно (относительно прочих) в цене выросли, как собственно помидоры и картофель, то морковь и капуста напротив сбавили в цене, овощи из борщевого набора подешевели на 2,8 и 2,7% соответственно. Кроме того снижение цены на 3% показали и детские консервы, как мясные, так и фруктово-ягодные.

За неделю цена огурцов увеличилась на 7,1% и составила 85 рублей за килограмм продукта. Второе место разделили помидоры и картофель, оба продукта, а точнее их стоимость на 3,8%. Среди овощей подорожал на 2,5% репчатый лук. Между подорожавшими тремя видами овощей «вклинился» черный чай, подорожавший на 2,8% до 1 146 рублей за килограмм.

#Экономика#Ирина Деревянчук
Подпишитесь
Министр МВД Башкирии Роман Деев прокомментировал информацию о своей отставке
Сегодня, 14:50
Эксклюзив. Министр МВД Башкирии Роман Деев уходит в отставку
Сегодня, 13:50
«Передал от него привет»: как вахтовика из Башкирии мобилизовали, а потом он пропал
Вчера, 12:27
Башкирия не планирует сокращать расходы на чиновников в новом году
Сегодня, 12:20
Депутат в Башкирии: у каждого седьмого жителя пуховик в кредит и одна пара обуви
Сегодня, 13:07
В Башкирии стратегически важный завод работает на офшор?
14 ноября, 12:29