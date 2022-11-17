Овощи растут. В Башкирии за неделю подорожали помидоры, огурцы и картофель

В статистическом ведомстве Башкирии изучили разницу в ценах на основные продукты питания, сравнив их уровень по данным на 7 и на 14 ноября. Самый заметный рост показали овощи, но не все. Если огурцы рекордно (относительно прочих) в цене выросли, как собственно помидоры и картофель, то морковь и капуста напротив сбавили в цене, овощи из борщевого набора подешевели на 2,8 и 2,7% соответственно. Кроме того снижение цены на 3% показали и детские консервы, как мясные, так и фруктово-ягодные.