Овощи растут. В Башкирии за неделю подорожали помидоры, огурцы и картофель

В статистическом ведомстве Башкирии изучили разницу в ценах на основные продукты питания, сравнив их уровень по данным на 7 и на 14 ноября. Самый заметный рост показали овощи, но не все. Если огурцы рекордно (относительно прочих) в цене выросли, как собственно помидоры и картофель, то морковь и капуста напротив сбавили в цене, овощи из борщевого набора подешевели на 2,8 и 2,7% соответственно. Кроме того снижение цены на 3% показали и детские консервы, как мясные, так и фруктово-ягодные.
За неделю цена огурцов увеличилась на 7,1% и составила 85 рублей за килограмм продукта. Второе место разделили помидоры и картофель, оба продукта, а точнее их стоимость на 3,8%. Среди овощей подорожал на 2,5% репчатый лук. Между подорожавшими тремя видами овощей «вклинился» черный чай, подорожавший на 2,8% до 1 146 рублей за килограмм.