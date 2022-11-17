mkset.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Одноклассники и «Культура.РФ» представляют проект «Гид по Серебряному веку»

Сегодня, 09:40
Фото: OK.ru
Одноклассники вместе с порталом «Культура.РФ» подготовили серию активностей, посвященных Серебряному веку.

В подкасте слушатели узнают, какие имена, жанры и стили появились в то время и как несколько десятилетий кардинально изменили мировую культуру. Также пользователи смогут отправить тематические стикеры с цитатами из самых известных произведений Маяковского, Бурлюка, Северянина и многих других представителей той эпохи.

С 17 по 30 ноября в официальной группе портала в ОК ежедневно будут выходить тематические посты о прозе, живописи, театре, архитектуре и музыке Серебряного века. Кроме того, в группе портала будут опубликованы подкасты о расцвете поэзии и обострении эстетической чувственности во времена «русского Ренессанса».

Пользователи ОК смогут отправить стикеры с цитатами классиков этого периода. Например, со строками «Ананасы в шампанском! Ананасы в шампанском!» из стихотворения «Увертюра» Игоря Северянина или с надписью «трибун-урбанист» – именно так называл Владимира Маяковского участник футуристической группы «Мезонин поэзии» Сергей Третьяков.

Кроме того, «Культура.РФ» подготовила интерактивный квиз из десяти вопросов. В официальной группе портала пользователи соцсети смогут ответить, какое имение стало в ту эпоху центром возрождения старинных ремесел, благодаря какому журналу в Россию пришел импрессионизм и так далее.

ОК регулярно поддерживают учреждения культуры. Так, в ноябре этого года в рамках всероссийской акции «Ночь искусств» в Одноклассниках вышла серия подкастов «Культура и быт на Руси»: о семейной жизни, домашнем укладе, фольклоре и старинных русских традициях. Пользователи соцсети могли послушать материалы из постоянной рубрики «Культурный вопрос» портала «Культура.РФ».

Подпишитесь
Министр МВД Башкирии Роман Деев прокомментировал информацию о своей отставке
Сегодня, 14:50
Эксклюзив. Министр МВД Башкирии Роман Деев уходит в отставку
Сегодня, 13:50
«Передал от него привет»: как вахтовика из Башкирии мобилизовали, а потом он пропал
Вчера, 12:27
Башкирия не планирует сокращать расходы на чиновников в новом году
Сегодня, 12:20
Депутат в Башкирии: у каждого седьмого жителя пуховик в кредит и одна пара обуви
Сегодня, 13:07
В Башкирии стратегически важный завод работает на офшор?
14 ноября, 12:29