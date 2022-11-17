Одноклассники и «Культура.РФ» представляют проект «Гид по Серебряному веку»

С 17 по 30 ноября в официальной группе портала в ОК ежедневно будут выходить тематические посты о прозе, живописи, театре, архитектуре и музыке Серебряного века. Кроме того, в группе портала будут опубликованы подкасты о расцвете поэзии и обострении эстетической чувственности во времена «русского Ренессанса».