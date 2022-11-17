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Обвиняемого в коррупции замглавы Минтранса Башкирии отпустили из-под ареста

Сегодня, 16:56

Суд изменил меру пресечения обвиняемому в коррупции замминистра транспорта Башкирии

Ранее Ленинский суд отправил его под домашний арест, но обвиняемый обжаловал это решение, сообщила объединенная пресс-служба судов Башкирии.

«Сегодня суд апелляционной инстанции постановление Ленинского районного суда Уфы отменил, постановив избрать в отношении Жулькова меру пресечения в виде запрета определённых действий», — говорится в пресс-релизе.

Жульков обвиняется по ч.1 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий, совершенном группой лиц по предварительному сговору. Ранее сообщалось, что МВД по Башкирии расследует уголовное дело о ремонте улицы Горького в Сибае.

Горькое дело: за что задержали замминистра транспорта Башкирии Жулькова
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Работы были проведены некачественно, кроме того, дорогу отремонтировала аффилированная с чиновниками Минтранса компания без заключения контракта. Уже после сдачи объекта Минтранс выделил финансирование на эту улицу. Тогда чиновники организовали конкурс, обеспечив победу в нем для другой компании. Этот официальный подрядчик потом перечислил деньги фактически выполнявшей ремонт организации. Обвиняемый Виктор Жульков отвечал за ремонт республиканских дорог.

#Общество#2#Наталья Балыкова
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