Обвиняемого в коррупции замглавы Минтранса Башкирии отпустили из-под ареста

Работы были проведены некачественно, кроме того, дорогу отремонтировала аффилированная с чиновниками Минтранса компания без заключения контракта. Уже после сдачи объекта Минтранс выделил финансирование на эту улицу. Тогда чиновники организовали конкурс, обеспечив победу в нем для другой компании. Этот официальный подрядчик потом перечислил деньги фактически выполнявшей ремонт организации. Обвиняемый Виктор Жульков отвечал за ремонт республиканских дорог.