Обвиняемого в коррупции замглавы Минтранса Башкирии отпустили из-под ареста

«Сегодня суд апелляционной инстанции постановление Ленинского районного суда Уфы отменил, постановив избрать в отношении Жулькова меру пресечения в виде запрета определённых действий», — говорится в пресс-релизе.
Жульков обвиняется по ч.1 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий, совершенном группой лиц по предварительному сговору. Ранее сообщалось, что МВД по Башкирии расследует уголовное дело о ремонте улицы Горького в Сибае.
Работы были проведены некачественно, кроме того, дорогу отремонтировала аффилированная с чиновниками Минтранса компания без заключения контракта. Уже после сдачи объекта Минтранс выделил финансирование на эту улицу. Тогда чиновники организовали конкурс, обеспечив победу в нем для другой компании. Этот официальный подрядчик потом перечислил деньги фактически выполнявшей ремонт организации. Обвиняемый Виктор Жульков отвечал за ремонт республиканских дорог.