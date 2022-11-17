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Модульбанк запустил селлер-тарифы для продавцов на маркетплейсах

Сегодня, 06:51
Фото: pxhere.com
Модульбанк сообщил о запуске линейки тарифов для продавцов в онлайн-магазинах. С 2021 года селлеры пользуются опцией «Маркетплейс». Тарифы являются продолжением этого сервиса и включают в себя специальные условия и перечень услуг, направленных на развитие интернет-магазина.

С помощью тарифов клиенты Модульбанка получают возможность выводить средства с маркетплейсов на личные счета без комиссии и рассчитываться с контрагентами в национальных валютах США, Китая, стран СНГ, ОАЭ и евро, пишут newsnn.ru.

Владельцам тарифов доступны и нефинансовые услуги. Например, клиенты могут бесплатно пользоваться сервисом аналитики и получать таким образом информацию о продажах конкурентов на маркетплейсе. Также для них доступен личный центр дизайна, где предусмотрена профессиональная фотостудия, дизайнеры помогают создавать, анализировать и оптимизировать карточки товаров.

В тариф включены услуги по оказанию помощи с закупками у китайских и турецких партнеров, а также у поставщиков из Киргизии и Узбекистана. В рамках тарифов доступна помощь бухгалтеров, специализирующихся на работе с маркетплейсами. Для продавцов разработаны образовательные курсы и предусмотрена помощь с сертификацией продукции и логистикой. Опытный менеджер поможет в проведении комплексной работы с магазином.

В настоящее время для продавцов действуют тарифы «Селлер» (для магазинов с ежемесячным оборотом до 1 миллиона рублей) и «Селлер PRO» (до 5 миллионов рублей). Удобство тарифов заключается в том, что их можно настраивать под себя. Каждый из них предполагает сопровождение 24/7.

«Мы делали эти тарифы долго и кропотливо. Собирали обратную связь, общались с продавцами и смотрели, что есть в других банках, чтобы сделать условия наших тарифов максимально комфортными и выгодными», — поделилась директор Модульбанка по маркетплейсам Ирина Максюта. Она также отметила, что наиболее популярные среди продавцов сервисы банк сделал бесплатными: открытие расчетного счета, аналитический и бухгалтерский сервис, а также опции, связанные с валютным контролем и ВЭД. Банковское обслуживание, вывод выручки на свою карту, выпуск и обслуживание карты — также от 0 рублей.

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