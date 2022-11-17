Модульбанк запустил селлер-тарифы для продавцов на маркетплейсах

«Мы делали эти тарифы долго и кропотливо. Собирали обратную связь, общались с продавцами и смотрели, что есть в других банках, чтобы сделать условия наших тарифов максимально комфортными и выгодными», — поделилась директор Модульбанка по маркетплейсам Ирина Максюта. Она также отметила, что наиболее популярные среди продавцов сервисы банк сделал бесплатными: открытие расчетного счета, аналитический и бухгалтерский сервис, а также опции, связанные с валютным контролем и ВЭД. Банковское обслуживание, вывод выручки на свою карту, выпуск и обслуживание карты — также от 0 рублей.