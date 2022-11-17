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Министр МВД Башкирии Роман Деев прокомментировал информацию о своей отставке

Сегодня, 09:50
Фото: 02.мвд.рф

Глава МВД по Башкирии Роман Деев опроверг информацию о своей отставке после отпуска

Роман Деев заявил, что находится в командировке, о чем сообщил «Ъ-Уфа» 17 ноября.

Министр внутренних дел Башкирии Роман Деев прокомментировал информацию о том, что в скором времени он уйдет в отставку. Ранее Mkset со ссылкой на собственные источники сообщал, что министр силового ведомства вскоре может покинуть свой пост, вероятную отставку после отпуска связывали с арестом заместителя министра внутренних дел Башкирии Андрея Москвитина, который произошел в июле нынешнего года в Забайкальском крае.

«Ъ-Уфа» удалось пообщаться с министром Деевым, который сообщил, что находится в командировке, а информация появившаяся в СМИ не является достоверной. После этого он попросил журналистов обратиться в пресс-службу ведомства. 

Как уже сообщал ранее Mkset со ссылкой на источники в правоохранительных органах в ноябре МВД Башкирии могут ждать федеральные проверки. Каких-либо комментариев ни по поводу проверки, ни по информации об отставке министра пресс-служба МВД по Башкирии не давала.

 

Министр МВД Башкирии Роман Деев уходит в отставку
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#Ирина Деревянчук
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