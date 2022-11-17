Министр МВД Башкирии Роман Деев прокомментировал информацию о своей отставке

Министр внутренних дел Башкирии Роман Деев прокомментировал информацию о том, что в скором времени он уйдет в отставку. Ранее Mkset со ссылкой на собственные источники сообщал, что министр силового ведомства вскоре может покинуть свой пост, вероятную отставку после отпуска связывали с арестом заместителя министра внутренних дел Башкирии Андрея Москвитина, который произошел в июле нынешнего года в Забайкальском крае.