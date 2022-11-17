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Минфин планирует отменить социальный налоговый вычет за взносы в НПФ

Сегодня, 12:38
Минфин России рассматривает возможность отмены социального налогового вычета за взносы в негосударственный пенсионный фонд. Эксперты попросили министерство сохранить эту льготу.

Как передают «Известия», речь идет о соцвычете за долгосрочный период накопления пенсии. Представители рынка сообщили изданию, что данную льготу с суммы вложений до 120 тыс. рублей могут заменить на единый налоговый вычет с суммы до 400 тыс., а получить его можно будет только через 10 лет. Так государство намерено стимулировать долгосрочные накопления. 

Специалисты считают, что такое решение может подорвать планы по развитию негосударственного пенсионного обеспечения. Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) обратился в Минфин с просьбой сохранить социальный налоговый вычет при введении единого. В министерстве в свою очередь сообщили, что решение по этому вопросу еще не принято.

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