Минфин планирует отменить социальный налоговый вычет за взносы в НПФ

Как передают «Известия», речь идет о соцвычете за долгосрочный период накопления пенсии. Представители рынка сообщили изданию, что данную льготу с суммы вложений до 120 тыс. рублей могут заменить на единый налоговый вычет с суммы до 400 тыс., а получить его можно будет только через 10 лет. Так государство намерено стимулировать долгосрочные накопления.
Специалисты считают, что такое решение может подорвать планы по развитию негосударственного пенсионного обеспечения. Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) обратился в Минфин с просьбой сохранить социальный налоговый вычет при введении единого. В министерстве в свою очередь сообщили, что решение по этому вопросу еще не принято.