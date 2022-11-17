Минфин планирует отменить социальный налоговый вычет за взносы в НПФ

Как передают «Известия», речь идет о соцвычете за долгосрочный период накопления пенсии. Представители рынка сообщили изданию, что данную льготу с суммы вложений до 120 тыс. рублей могут заменить на единый налоговый вычет с суммы до 400 тыс., а получить его можно будет только через 10 лет. Так государство намерено стимулировать долгосрочные накопления.