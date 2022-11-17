Мэр города в Башкирии показал изменившийся до неузнаваемости арт-объект

Мэр Стерлитамака показал как изменился привычный горожанам арт-объект в виде цветущего дерева размещенный на аллее по улице Коммунистической. Эта аллея известная точка притяжения горожан и помимо бывшего цветного дерева там располагается немало скульптур и малых архитектурных форм. Mkset удалось найти полноценную статью о данной аллее на просторах интернета, там же можно сравнить первый вариант украшения аллеи и новый его облик.