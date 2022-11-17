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Мэр города в Башкирии показал изменившийся до неузнаваемости арт-объект

Сегодня, 13:36
Фото: vk.com Рустем Газизов, cityopen.ru

Мэр Стерлитамака показал жителям как цветущее дерево превратилось в глобус

О появлении в городе нового арт-объекта, а точнее о его преображении рассказал в телеграм-канале мэр Стерлитамака Рустем Газизов 17 ноября.

Мэр Стерлитамака показал как изменился привычный горожанам арт-объект в виде цветущего дерева размещенный на аллее по улице Коммунистической. Эта аллея известная точка притяжения горожан и помимо бывшего цветного дерева там располагается немало скульптур и малых архитектурных форм. Mkset удалось найти полноценную статью о данной аллее на просторах интернета, там же можно сравнить первый вариант украшения аллеи и новый его облик.

Раньше он представлял из себя инсталляцию в виде дерева из цветов на основательном стволе дерева. Теперь «цветущее дерево» заменил глобус, по экватору которого размещена надпись «Стерлитамак».  

#Ирина Деревянчук#Общество
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