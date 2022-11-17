mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Массовые проверки пройдут сегодня в Уфе

Сегодня, 10:21

Массовые проверки пройдут 17 ноября в Уфе

Сотрудники ведомства сосредоточат внимание на пассажирских перевозках, подчеркнул глава ГИБДД Башкирии Владимир Севастьянов

В течение ближайших суток на первом километре автодороги Уфа-Оренбург пройдут массовые транспорта. Об этом сегодня, 17 ноября, сообщил в соцсетях глава ГИБДД Башкирии Владимир Севастьянов. 

Сообщается, что в ходе мероприятий сотрудниками ведомства особое внимание будет уделено пассажирским перевозкам. Проверки осуществят три экипажа ДПС, а также сотрудники отдела технического надзора уфимской Госавтоинспекции.  

Напомним, согласно данным регионального ГИБДД, на дорогах республики за минушие сутки было зарегистрировано семь ДТП. Так, при столкновении грузового автомобиля "Higer" с кроссовером "Renault Duster"в Благоварском районе республики от полученных травм водитель последнего скончался на месте. По одной из версий, водитель кроссовера ранее выехал на полосу встречного движения. 

#Азамат Нухов#Город
Подпишитесь
«Передал от него привет»: как вахтовика из Башкирии мобилизовали, а потом он пропал
Вчера, 12:27
Власти Башкирии сообщили, как семьям мобилизованных получить льготные дрова
Сегодня, 10:15
В Сибае не могут отремонтировать попавший в ДТП при перевозке мобилизованных автобус
Сегодня, 09:53
Жительница Уфы обнаружила в собственной квартире жуткую живность
Вчера, 15:20
В Башкирии стратегически важный завод работает на офшор?
14 ноября, 12:29