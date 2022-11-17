Массовые проверки пройдут сегодня в Уфе

В течение ближайших суток на первом километре автодороги Уфа-Оренбург пройдут массовые транспорта. Об этом сегодня, 17 ноября, сообщил в соцсетях глава ГИБДД Башкирии Владимир Севастьянов.
Сообщается, что в ходе мероприятий сотрудниками ведомства особое внимание будет уделено пассажирским перевозкам. Проверки осуществят три экипажа ДПС, а также сотрудники отдела технического надзора уфимской Госавтоинспекции.
Напомним, согласно данным регионального ГИБДД, на дорогах республики за минушие сутки было зарегистрировано семь ДТП. Так, при столкновении грузового автомобиля "Higer" с кроссовером "Renault Duster"в Благоварском районе республики от полученных травм водитель последнего скончался на месте. По одной из версий, водитель кроссовера ранее выехал на полосу встречного движения.