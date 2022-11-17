«Ливерпуль» принял решение продолжить сотрудничество с Фирмино

Руководство английского «Ливерпуля» выражает заинтересованность в продлении соглашения с нападающим команды Роберто Фирмино. Об этом пишет «Советский спорт», ссылаясь на иностранную прессу.
Отмечается, что мерсисайдцы готовы предложить бразильцу двухлетний контракт с опцией пролонгирования на еще один сезон.
Напомним, что Фирмино перешел в «Ливерпуль» из немецкого «Хоффенхайма» в 2015 году за 41 миллионов евро. С тех пор он провел за команду 348 матчей, забил 107 мячей и отдал 78 результативных передач.
Действующее соглашение форварда рассчитано до лета 2023-го.