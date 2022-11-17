Как над Москвой сияло созвездие Донбасских звезд

Организовать советскую экспозицию поручил Совету Народных Комиссаров. Кроме 30-тонной скульптуры «Новый советский человек», которая стояла на 60-метровом постаменте Советский Союз представил другую монументальную экспозицию — громадный хрустальный фонтан высотой 4,25 метра и диаметром чаши в 2,50 метра. Таких изделий из хрусталя никто еще не делал. За воплощение монументального изделия в жизнь взялся инженер-технолог по стеклу, профессор Фёдор Энтелис по проекту знаменитого советского скульптора Иосифа Чайкова. До этого момента на «Автостекле» хрусталь не изготовляли. В помощь позвали пожилого стекловара Назарова с Дятьковского хрустального завода (Брянская область). Поставленная задача его ошеломила, и он долго не смог с ней справиться. Как вспоминали очевидцы, он сделал более 10 варок хрусталя, но нужного результата не достиг. Тогда за дело взяли местные рабочие — Дмитрий Милоданов и Вакула Рачук. С помощью завода Красный гигант были отлиты матрицы из никеля. А местные умельцы гнули на них хрусталь придавая ему вид чаши. Затем была обработка на станках и ручная шлифовка. Осень 1938 года фонтан был готов. Его верхушку украшали хрустальные колосья пшеницы из который лилась вода в нижестоящие чаши.