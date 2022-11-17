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Глава РЭО Буцаев: Отобраны экопроекты-претенденты на «Зеленой премии — 2022»

Сегодня, 13:51
Фото: pxhere.com
Российский экологический оператор (РЭО) разместил на своем официальном сайте список с лучшими корпоративными, просветительскими, общественными, образовательными, цифровыми и технологическими экопроектами в рамках «Зеленой премии — 2022».

Проекты, отобранные членами жюри, претендуют на получение денежных вознаграждений. Общий размер призового фонда премии составил 3,45 миллиона рублей. Глава РЭО Денис Буцаев обратил внимание на тот факт, что престижная премия проводится в рамках реализации масштабного нацпроекта, получившего название «Экономика замкнутого цикла», пишет 360tv.ru.

«Наше жюри отобрало из более чем трех тысяч проектов со всей страны лучшие, наиболее ориентированные на развитие отрасли обращения с отходами и в целом на экологическое мышление среди людей и бизнеса, — сообщил Буцаев. — Теперь жюри предстоит отобрать из шорт-листов ведущие проекты. Победители „Зеленой премии“ получат денежные призы на развитие своих проектов».

В финале авторов общественных, образовательных и просветительских проектов с 11-го по 20-е места наградят призами в размере 20 тысяч. Участникам, которые займут места с четвертого по 10-е, вручат по 50 тысяч, уточнили организаторы мероприятия.

Сумма вознаграждения за третье место составляет 100 тысяч, за второе — 200, за первое — 300 тысяч рублей, заявил руководитель PR-департамента РЭО Дмитрий Бойко.

По словам официального представителя РЭО, специальная закрытая номинация — «Регионы России» — предусмотрена для оценки деятельности субъектов РФ в отрасли обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО). Работы номинантов будут оценивать здесь по методу, который разработали специалисты РЭО.

В состав жюри вошли ведущие отраслевые эксперты, общественные деятели, представители компаний с государственным участием и госучреждений, имеющие непосредственное отношение к решению проблем экологии.

В жюри работают спецпредставитель президента по климатическим вопросам Руслан Эдельгериев, руководитель информационно-аналитической платформы «Инфраструктура и финансы устойчивого развития» Светлана Бик, глава Комитета по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды ГД Дмитрий Кобылкин, а также его заместитель Вячеслав Фетисов в качестве посла доброй воли ООН. 

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