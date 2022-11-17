Эксперт рассказала о типичных проявлениях ПТСР

После завершения травмирующего события, какой-то стимул может вернуть психику к новому переживанию уже случившегося. Нейрофизиологи показали, что возбуждение в тех зонах мозга, которые были задействованы во время травмирующего события, сохраняется и воспроизводится спустя годы, если заболевание не лечить.