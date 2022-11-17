Эксперт рассказала о типичных проявлениях ПТСР

В интервью газете “Известия”, Толстухина рассказала, что ПТСР – сложное заболевание, затрагивающее, как психику, так и тело человека. Проявляется оно нарушением внимания и памяти, агрессивностью, бессонницей, болезненными воспоминаниями и не только. Часто пациенты пытаются пытаются найти успокоение в алкоголе или наркотиках.
После завершения травмирующего события, какой-то стимул может вернуть психику к новому переживанию уже случившегося. Нейрофизиологи показали, что возбуждение в тех зонах мозга, которые были задействованы во время травмирующего события, сохраняется и воспроизводится спустя годы, если заболевание не лечить.
Эксперт сообщила, что сначала для лечения посттравматического синдрома используются медикаменты. Затем, так как говорить о пережитом люди обычно не в состоянии, задействуются телесные практики, например, йога. Таким образом ведётся работа с телесными переживаниями.
Наконец, травмирующий опыт все-таки проговаривается, это помогает связать переживания со словами. Есть и другие методы работы с ПТСР. В каждом из случаев подбирается своя методика и свой срок лечения.