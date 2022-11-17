Что-то здесь нечисто: регоператора «Дюртюлимелиоводстрой» хотят выдавить с рынка

— Основная претензия к регоператору — срыв графиков вывоза отходов — объясняется тривиальным дефицитом кадров. Мотив: зачем устаиваться на работу в фирму, которую, по уверениям местных чиновников, вот-вот ликвидируют? Что здесь причина, а что следствие срыва? Не создается ли этот отрицательный имидж регоператора намеренно? Что касается переполненных контейнерных площадок с отходами: основная часть таких площадок построена вопреки требованиям. Нет крыши от осадков, нет бетонированного основания и пандусов для выкатывания евроконтейнеров, которыми регоператор сам за свой счет обеспечил муниципалитеты. Результат: выламываются колеса контейнеров, утяжеляются увлажнением и делаются непригодными для сортировки собранные отходы, а водители вынуждены вручную вытаскивать и грузить отходы в мусоровозы. А ведь обустройство площадок, как и обеспечение проезда к ним, — обязанность органов местного самоуправления или местных управляющих компаний.