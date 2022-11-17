Что-то здесь нечисто: регоператора «Дюртюлимелиоводстрой» хотят выдавить с рынка

Только в текущем году глава РБ Радий Хабиров несколько раз требовал от подчиненных «дожать вопрос». Напомним, летом на совещании в правительстве был отмечен рост жалоб на переполненные мусорные свалки. Осенью министр природопользования и экологии РБ заявлял, что ведомство вместе с прокуратурой провело комплексную проверку, на основе которой будет принято процессуальное решение.
Телеграм-канал «Замгубернатора», анализируя ситуацию, считает, что в конечном счете конфликт между властями региона и регоператорами ударит по карману рядовых граждан. По мнению аналитиков, в самом начале «мусорной реформы» власти заключили с участниками рынка негласное соглашение: регоператоры устанавливают приемлемые цены, а рынку предоставляют возможность работать и развиваться. Проблемы начались, когда была проведена основная работа по организации вывоза мусора и налажена система, причем плата за вывоз мусора была одна из самых низких по стране — за счет убытков регоператоров, о чем неоднократно упоминали власти.
— Но когда основная работа по организации вывоза мусора была проделана и впереди замаячила маржа — чужеродную фирму решили выдавить с рынка, заместив на «своих», — уточняют аналитики, добавляя, что именно поэтому регоператор сейчас подвергается нападкам как со стороны правоохранительных органов, так и со стороны республиканского регулятора — Минэкологии.
В результате этих действий регоператору, влезшему в долги на покупку техники и контейнеров, ничего не остаётся, кроме как пересчитать плату за все годы для населения. В результате жителям Башкирии могут выставить серьезный счёт за все недоимки, причем начиная с 2019 года — примерно по 2500 рублей с человека. Очевидно, сильнее всего это ударит по сельскому населению.
Эколог Александр Веселов подчеркивает, что еще в 2019 году компании «Дюртюлимелиоводстрой» по неизвестным причинам определили ставку оплаты за обращение с отходами от населения, которая была вдвое меньше, чем трем остальным регоператорам республики. Уже это предопределило экономический провал, в том числе по реализации так и не утвержденной инвестпрограммы.
— Основная претензия к регоператору — срыв графиков вывоза отходов — объясняется тривиальным дефицитом кадров. Мотив: зачем устаиваться на работу в фирму, которую, по уверениям местных чиновников, вот-вот ликвидируют? Что здесь причина, а что следствие срыва? Не создается ли этот отрицательный имидж регоператора намеренно? Что касается переполненных контейнерных площадок с отходами: основная часть таких площадок построена вопреки требованиям. Нет крыши от осадков, нет бетонированного основания и пандусов для выкатывания евроконтейнеров, которыми регоператор сам за свой счет обеспечил муниципалитеты. Результат: выламываются колеса контейнеров, утяжеляются увлажнением и делаются непригодными для сортировки собранные отходы, а водители вынуждены вручную вытаскивать и грузить отходы в мусоровозы. А ведь обустройство площадок, как и обеспечение проезда к ним, — обязанность органов местного самоуправления или местных управляющих компаний.
Эколог также подчеркивает, что только за текущий год в «Дюртюлимелиоводстрой» четыре объекта размещения отходов ГК «Мехуборка» в Башкирии было 33 комплексные проверки с участием органов прокуратуры. При том, что сотни юрлиц и ИП, которых должны оштрафовать за так и не заключенные договоры с регоператором на обращение с ТКО, не проверяли ни разу.
— Наблюдая эту картину на протяжении последних трех лет, не могу отделаться от ощущения, подтверждаемого фактами, провокационности, спланированности этой дискредитирующей компании, за которой, несомненно, стоит группа аффилированных коммерсантов, стимулирующих или инициирующих необоснованные и даже ложные жалобы от населения, бизнеса и муниципалитетов на регоператора «Дюртюлимелиоводстрой», — резюмирует эколог.