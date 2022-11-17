Что говорил Жириновский о Башкирии, где назовут улицу его именем

16 ноября стало известно, что в Уфе в скором времени появится улица имени экс-лидера политической партии ЛДПР Владимира Жириновского. Политик скончался от продолжительной болезни в апреле 2022 года, и первые предложении об увековечивании его памяти в Уфе появились в том же месяце. Сейчас перспектива появления в Уфе улицы Жириновского стала куда более осязаемой - новую улицу хотят создать близ улицы Бакалинской в новых строящихся ЖК.
Владимир Жириновский запомнился многим россиянам как яркий и местами даже одиозный политик, однако многие его высказывания несправедливо забыты. Неординарными высказываниями политика блистало буквально каждое выступление.
Фразы Владимира Жириновского о башкирах, Башкирии и в целом о малых народах и об Урале нередко носили негативный оттенок. В начала 90-х годов Владимир Вольфович позволил себе несколько высказываний на грани фола, однако позже он от них публично отказывался и даже грозился судом тем, кто возводит на него напраслину.
Но интернет, как известно, помнит всё, поэтому эти высказывания сохранились. Так, известно о том, что Владимир Жириновский предлагал отправить «татар и башкир в Монголию, где грязь и сифилис». Почти десять лет назад на политика вновь ополчились представители малых народов - в архиве газеты «КоммерсантЪ» за декабрь 1999 года сообщается об обращении в ЦИК в том числе и Всемирного конгресса (курултая) башкир из-за неоднозначного заявления Жириновского в адрес нерусских народов России и их лидеров, прозвучавшие 11 декабря того же года в его беседе на телевидении с Урмасом Оттом. В ходе дебатов Жириновский призвал «выскрести с земли, вытравить хлоркой малые народы».
Владимир Жириновский свои экстравагантные умозаключения о Башкирии и башкирском народе в 90-х годах не оставил. Так, в феврале 2011 года политик предложил переименовать национальные республики: Татарстан - в Казанский край, а Башкортостан - в Уфимский.
— Если бы у нас не было республик, никто и никогда не употреблял бы слово «национальность», - заявил политик, добавив, что, мол, такого национального устройства, как в России, нигде в мире больше нет.
Несколькими годами ранее, в 2006 году, побывавший в Уфе политик завел разговор об упразднении национальных республик.
Однако в сентябре 2016 года Владимир Жириновский о высказывании про башкир и татар вспомнил снова и заявил, что ему приписывают слова, которых он не говорил. В 2016 году он в ходе политических дебатов сообщил, что 25 лет назад (то есть в 1991 году — прим.ред.) некий неназванный журналист из Уфы написал статью, о том, что Владимир Жириновский предлагал куда-то переселить башкир и татар.
— У миллионов татар и башкир испортилось настроение. Я никогда такого не говорил, ведь этот журналист — подлец, сидит в Уфе и молчит. Мы его найдем и в судебном порядке накажем, — сказал тогда политик.
«Досталось» от политика не только башкирам и татарам. Владимир Жириновский позволил себе весьма одиозное высказывание об уровне интеллекта жителей Урала.
Издание «Комсомольская правда» разместила на своем сайте фрагмент интервью Жириновского каналу «Совершенно секретно», в котором политик высказался, что неспособность Михаила Горбачева и Бориса Ельцина эффективно управлять страной объясняется их происхождением.
В выражениях тогда, как впрочем и всегда, политик не стеснялся и делал громкие заявления о том, что на Урале «вообще тупое население».
— Там дебилы живут. От Перми до Екатеринбурга — это страшное. Это население дебильное. Оно, может быть, здоровое, но если взять его по интеллекту, то оно тупое до упора, — заявил политик ссылаясь на многолетний опыт поездок по стране.
Спустя 8 лет, в 2020 году, Жириновскому напомнили о его высказываниях и он не открещивался от них, а заявил, что тогда он «неудачно обмолвился», добавив, что есть на Урале «некоторое влияние руд, металлов», что, возможно, влияет на характер людей.
С годами риторика Владимира Жириновского существенно смягчалась, и в 2018 году он уже не делал таких громких заявлений, как в начале карьеры, а удивлял общественность совсем другими поступками. Так, политик замахнул рюмку башкирской медовухи и поднял тост за Башкирию на Всероссийской аграрной выставке «Золотая осень-2018». В то время Рустэм Хамитов ушел в отставку, а его обязанности стал возглавлять нынешний глава республики Радий Хабиров.
— За старого руководителя и за нового! — так звучал тост Жириновского, который здорово удивил тогда общественность безоценочностью своих суждений, а точнее их универсальной гибкостью.
Доктор наук Жириновский выступил в 2018 году с лекцией в тогда еще БашГУ. Лекция произвела фурор среди студентов, а лектора пригласили преподавать в университете. Но, как известно, данное предложение он не принял.
Один из последних запомнившихся всем случаев, связанных с Башкирией и Жириновским, произошел на Санкт-Петербургском экономическом форуме в 2021 году. Там у стенда башкирского производителя «Башспирт» Жириновский пожурил представителей за отсутствие на стенде кумыса, но от алкогольных гостинцев тоже не отказался.
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