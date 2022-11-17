Что говорил Жириновский о Башкирии, где назовут улицу его именем

Но интернет, как известно, помнит всё, поэтому эти высказывания сохранились. Так, известно о том, что Владимир Жириновский предлагал отправить «татар и башкир в Монголию, где грязь и сифилис». Почти десять лет назад на политика вновь ополчились представители малых народов - в архиве газеты «КоммерсантЪ» за декабрь 1999 года сообщается об обращении в ЦИК в том числе и Всемирного конгресса (курултая) башкир из-за неоднозначного заявления Жириновского в адрес нерусских народов России и их лидеров, прозвучавшие 11 декабря того же года в его беседе на телевидении с Урмасом Оттом. В ходе дебатов Жириновский призвал «выскрести с земли, вытравить хлоркой малые народы».