Бывший глава Башкирии Хамитов не дает интервью

После ухода с государственной службы Хамитов стал членом совета директоров «Башнефти». Именно в это время он полностью исчез из медийного пространства. В бытность главой региона Хамитов переписывался с местными жителями на форуме в интернете. В то время он был очень открытым в общении, а вот на публике появлялся нечасто.