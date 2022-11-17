Бывший глава Башкирии Хамитов не дает интервью

За это время он не дал ни одного интервью, ни одному изданию. Об этом информирует «КП-Уфа».
Хамитов с момента ухода с высокой должности нигде не выступал. Причины его ухода в тень неизвестны. Чем занимается бывший чиновник можно узнать по редким фотографиям из соцсетей его жены Гульшат Хамитовой. Своих страничек в интернете у бывшего главы Башкирии нет. Даже занимая высокую должность Рустэм Хамитов редко мелькал на телевидении.
После ухода с государственной службы Хамитов стал членом совета директоров «Башнефти». Именно в это время он полностью исчез из медийного пространства. В бытность главой региона Хамитов переписывался с местными жителями на форуме в интернете. В то время он был очень открытым в общении, а вот на публике появлялся нечасто.
Источники издания сообщают, что Рустэм Хамитов не желает общаться не только со СМИ, но и со своими коллегами из «Башнефти». Он не участвует в спорах, и диалогов на заседаниях не ведет.