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Бывший глава Башкирии Хамитов не дает интервью

Сегодня, 16:56
Экс-глава Республики Башкортостан Рустэм Хамитов ушел на пенсию более четырех лет назад.

За это время он не дал ни одного интервью, ни одному изданию. Об этом информирует «КП-Уфа».

Хамитов с момента ухода с высокой должности нигде не выступал. Причины его ухода в тень неизвестны. Чем занимается бывший чиновник можно узнать по редким фотографиям из соцсетей его жены Гульшат Хамитовой. Своих страничек в интернете у бывшего главы Башкирии нет. Даже занимая высокую должность Рустэм Хамитов редко мелькал на телевидении.

После ухода с государственной службы Хамитов стал членом совета директоров «Башнефти». Именно в это время он полностью исчез из медийного пространства. В бытность главой региона Хамитов переписывался с местными жителями на форуме в интернете. В то время он был очень открытым в общении, а вот на публике появлялся нечасто.

Источники издания сообщают, что Рустэм Хамитов не желает общаться не только со СМИ, но и со своими коллегами из «Башнефти». Он не участвует в спорах, и диалогов на заседаниях не ведет.

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