Башкирия запустит проект по масштабному строительству студенческого кампуса в декабре

«Главным для нас, символичным является строительство межвузовского кампуса. Уверяю вас, что в декабре правительством республики будет заключено соответствующее концессионное соглашение», - заявил он, выступая перед депутатами с докладом о прогнозе социально-экономического развития Башкирии на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов.