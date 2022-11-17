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Башкирия запустит проект по масштабному строительству студенческого кампуса в декабре

Сегодня, 10:34

Власти Башкирии заключат соглашение на строительство межвузовского кампуса в декабре

Об этом сообщил глава республиканского Минэкономразвития Рустам Муратов.

«Главным для нас, символичным является строительство межвузовского кампуса. Уверяю вас, что в декабре правительством республики будет заключено соответствующее концессионное соглашение», - заявил он, выступая перед депутатами с докладом о прогнозе социально-экономического развития Башкирии на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов.

Как сообщалось ранее, проект потребует финансирования порядка 20 млрд рублей. Порядка 5,6 млрд рублей готова выделить АФК «Система». Однако большую часть средств - 11,7 миллиарда рублей — планируется привлечь из федерального бюджета. Республика инвестирует в строительство студенческого кампуса порядка 3,6 млрд рублей. 

#Наталья Балыкова#Общество#2
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