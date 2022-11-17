Антон Ягубкин: мастер спорта по боксу из Донецка

С этого момента в различных городах Российской империи стали появляться многочисленные секции и группы по боксу. Аналог этого вида спорта, напоминавший больше кулачные бои без правил со смертельным исходом, существовал еще в Древней Греции, но современный бокс был сформирован только в начале XVIII века в Англии. За столько лет соревнования стали менее кровожадными, а турниры проводятся с соблюдением строгих правил, но несмотря на это, многие люди боятся заниматься боксом, по-прежнему считая его опасным.
С тех пор, как бокс обрел собственную технику, приемы и философию, изменилось и его качество. Была сформулирована цель спортсмена — не покалечить противника, а одержать победу над ним. Специалисты считают, что в этом боксеру поможет холодный расчет, скорость, анализ ситуации и разработка четкой стратегии. Именно поэтому бойцу важно быть не только выносливым, сильным, быстрым, но и уметь преодолевать собственную ярость, справляться с эмоциями. Сегодня тренеры учат начинающих боксеров уважать партнера по рингу и проявлять во время боя минимум агрессии.
Некоторое время сообщество боксеров считалось закрытым для новичков. Но ситуация изменилась, и сегодня в боксерский зал может прийти каждый, кто разделяет любовь к этому виду борьбы. Люди, которые не стремятся в большой спорт, часто занимаются боксом в целях самозащиты. Но не все учитывают, что благодаря тренировкам также можно развить мышцы, гибкость, сбросить лишний вес. Однако по-настоящему уникальной считается развитие психологической устойчивости и скорости принятия решений — об этих свойствах бокса мало кто догадывается.
Несмотря на то, что у бокса много преимуществ, за последнее время его популярность снизилась, и он уступил свое место смешанным единоборствам. Многие спортсмены отмечают, что сегодня о чемпионах мира ММА известно больше, чем о чемпионах по профессиональному боксу. Чтобы исправить ситуацию, в 2021 году Федерация бокса России объявила о планах по увеличению количества спортсменов до 1,5 миллиона человек в течение четырех лет.
Большой популярностью бокс пользовался в СССР: к 1990 году в стране было около 332 тысяч боксеров. Среди них — отец Антона Ягубкина, чемпион мира по боксу в тяжелом весе и заслуженный мастер спорта СССР Александр Ягубкин. Он стал обладателем всех возможных титулов в любительском боксе, но в олимпийскую сборную допущен не был. Теперь о вершине олимпа мечтает его сын.
Антон вырос в Донецке — городе спортсменов, от футболистов до шахматистов. Как и его отец, он всегда идет вперед и уверен, что в жизни и в спорте нельзя останавливаться: пока спортзалы города закрыты из-за обстрелов, Антон ежедневно занимается дома, удаленно корректирует план работы с тренером и участвует в соревнованиях. Несмотря на трудные времена, боксер усердно готовился к матчевой встрече сборной ДНР и Московской области, которая состоялась в октябре, и занял первое место.
«За все эти годы я ни разу не думал бросить бокс. Он мне нравится, ведет меня вперед. Это азарт, это огонь в глазах. Эти эмоции я хочу испытывать снова и снова. С одной стороны, то, что я потомственный спортсмен — очень подталкивает. С другой — это очень большая ответственность, нельзя подвести свою фамилию».
Сейчас Антон — мастер спорта по боксу. Теперь его главная цель — участие и победа в Олимпийских играх.