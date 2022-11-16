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Posted 16 ноября 2022, 10:20

Published 16 ноября 2022, 10:20

Modified 16 ноября 2022, 10:22

Updated 16 ноября 2022, 10:22

Жительница Уфы обнаружила в собственной квартире жуткую живность

16 ноября 2022, 10:20

Жителей многоэтажки в уфимском Сипайлово атаковали сколопендры

Женщина пожаловалась на проблему властям, ей уже ответила администрация района.

На странице главы Башкирии Радия Хабирова в социальных сетях появился комментарий, больше напоминавший объявление. Он начинался так:

Отдам сколопендру в добрые руки, самовывоз с Набережной р. Уфы 3/3. У нас этого добра - море, ведь в подвале нашего дома зловонные реки. В подъезд временами лучше в противогазе заходить.

По словам Гузель Трофимовой, по улице Набережной реки Уфы заявки от дома не отрабатываются должным образом, по заверению женщины, «как максимум приезжает машина для откачки из подвала и иногда санитарная обработка, если повезёт».

Женщина призвала власти обратить внимание на дом и «решить вопросы по прорывам канализации в подвале».

На ее комментарий ответила сотрудница администрации района Анна Ахмадеева и передала, что в управляющей компании подтвердили, что по улице Набережной, 3/3 произошел дворовой засор.

– Сотрудники Уфаводоканала засор устранили. По состоянию на 16 ноября подвал на просушке. После того, как подвал просохнет, проведут обработку. Также провели дезинфекцию в местах общего пользования. Вопрос остается на контроле до выполнения обработки подвала, – ответили власти.

Женщине обещали дополнительно дать ответ на ее вопрос до 21 ноября, в ответ на это она уточнила, что «канализация в подвале постоянно».

— И сколопендры в нашем доме появились не так давно, значит проблема возникла, копится, а решения нет. Не интересны мы ни ЖЭУ, ни жилинспекции, — резюмировала Трофимова в ответ на комментарий от администрации.

 

#Ирина Деревянчук#Город
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