Жительница Уфы обнаружила в собственной квартире жуткую живность

Posted 16 ноября 2022, 10:20
Published 16 ноября 2022, 10:20
Modified 16 ноября 2022, 10:22
Updated 16 ноября 2022, 10:22
На странице главы Башкирии Радия Хабирова в социальных сетях появился комментарий, больше напоминавший объявление. Он начинался так:
Отдам сколопендру в добрые руки, самовывоз с Набережной р. Уфы 3/3. У нас этого добра - море, ведь в подвале нашего дома зловонные реки. В подъезд временами лучше в противогазе заходить.
По словам Гузель Трофимовой, по улице Набережной реки Уфы заявки от дома не отрабатываются должным образом, по заверению женщины, «как максимум приезжает машина для откачки из подвала и иногда санитарная обработка, если повезёт».
Женщина призвала власти обратить внимание на дом и «решить вопросы по прорывам канализации в подвале».
На ее комментарий ответила сотрудница администрации района Анна Ахмадеева и передала, что в управляющей компании подтвердили, что по улице Набережной, 3/3 произошел дворовой засор.
– Сотрудники Уфаводоканала засор устранили. По состоянию на 16 ноября подвал на просушке. После того, как подвал просохнет, проведут обработку. Также провели дезинфекцию в местах общего пользования. Вопрос остается на контроле до выполнения обработки подвала, – ответили власти.
Женщине обещали дополнительно дать ответ на ее вопрос до 21 ноября, в ответ на это она уточнила, что «канализация в подвале постоянно».
— И сколопендры в нашем доме появились не так давно, значит проблема возникла, копится, а решения нет. Не интересны мы ни ЖЭУ, ни жилинспекции, — резюмировала Трофимова в ответ на комментарий от администрации.