Власти посетовали на разрушения в парке в Уфе, который в начале ноября приняли мэр

Однако на этот раз претензии от администрации поступили в адрес неких вандалов, которые по мнению администрации и портят обновленное общественное имущество. Без ответа остается вопрос почему в парке с видеонаблюдением на общественное порицание выносятся неназванные вандалы, а не конкретные виновники получают предусмотренное законом наказание. В администрации уточнили, что вандалы отломали рейки от скамейки, обшивку от сцены, вырвали из земли стоящую на ножке урну и оставили тэг на одном из шезлонгов, которые в Демском парке кто-то регулярно пинает грязной обувью.