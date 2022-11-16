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Власти посетовали на разрушения в парке в Уфе, который в начале ноября приняли мэр

Сегодня, 14:08
Фото: vk.com/ufa.dema

В разрушениях нового Демского парка в Уфе за 200 млн рублей власти обвинили вандалов

Фотографии разрушений в новом парке выложила местная администрация в социальных сетях 16 ноября.

В Уфе не так давно официально открылся Дёмский парк, который был на реконструкции все лето т добрую половину осени. В начале октября парк торжественно открыли, с визитом его посещали и остались весьма довольны глава Башкирии Радий Хабиров и мэр Уфы Ратмир Мавлиев. Днем чиновники парк посетили и высоко оценили, но вот вечером в парке не загорелась ни одна лампочка, и пришедшие вслед за первыми лицами в парк демчане его попросту не увидели.

Были и другие претензии к парку и его оборудованию еще до его официального открытия. Так Mkset писал о разваливающихся шезлонгах и о разрушениях на детской площадке.

Однако на этот раз претензии от администрации поступили в адрес неких вандалов, которые по мнению администрации и портят обновленное общественное имущество. Без ответа остается вопрос почему в парке с видеонаблюдением на общественное порицание выносятся неназванные вандалы, а не конкретные виновники получают предусмотренное законом наказание. В администрации уточнили, что вандалы отломали рейки от скамейки, обшивку от сцены, вырвали из земли стоящую на ножке урну и оставили тэг на одном из шезлонгов, которые в Демском парке кто-то регулярно пинает грязной обувью.

Однако пока Демская администрация обращает внимание на проделки вандалов в парке, вне внимания остаются мигающие подвесные лампы, украшающие входную группу в парк, которые с определенной периодичностью гаснут и вновь загораются на протяжении недели.

 

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#Ирина Деревянчук#Город
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