Валерий Лимаренко: В регионе второй год выполняется рекордный объём ямочного ремонта

Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко потребовал от правительства региона до конца текущей недели завершить работы по ремонту дворов и благоустройству.
Валерий Лимаренко неоднократно подчёркивал, что на островах делается всё возможное, чтобы города и сёла были комфортными для проживания. Для этого многое выполняется, в том числе в рамках нацпроектов «1000 дворов» и «Формирование комфортной городской среды». И запланированные объёмы работ по этим программам должны быть выполнены в срок. Об этом губернатор заявил в ходе рабочего совещания по профильным вопросам.
— Учитывая, что на ремонт дворов и благоустройство общественных территорий в рамках этих программ выделены и федеральные средства, все работы должны быть завершены строго в соответствии со сроками. Также муниципалитеты должны сдать все документы, касающиеся финансовой стороны. В противном случае деньги надо будет вернуть, а это недопустимо. Если какой-то муниципалитет с задачей не справится, курирующий вице-мэр должен быть уволен, — отметил Валерий Лимаренко.
На реализацию программы «1000 дворов» для Сахалинской области в 2022 году выделено 418 млн рублей, запланировано отремонтировать 84 двора. Работы не завершены только в Шахтёрске Углегорского района, где предстоит установить только малые архитектурные формы.
В этом году по нацпроекту «Формирование комфортной городской среды» в регионе благоустроено 25 территорий. На финансирование работ запланировано 471 млн рублей, в том числе 77 млн из федерального бюджета. Почти все уже справились с намеченными объёмами. Недоделки отмечены в четырёх муниципалитетах, но все работы будут завершены до 20 ноября, обещают ответственные лица.
Портал Sakh.online сообщает, что в рамках областной программы в этом году на островах отремонтировано еще 78 дворов. Помимо капитальных работ, по поручению Валерия Лимаренко второй год подряд выполняется рекордный объём ямочного ремонта. В этом году в порядок привели 1022 двора во всех районах области.