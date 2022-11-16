Валерий Лимаренко: На площадках не должно быть ничего, что может нанести вред детям

Отметим, комфортность проживания в каждом регионе, муниципалитете складывается из сотни мелочей. Но каждая из них способна внести свою долю в общее впечатление уюта, удобства и благоустроенности или неустроенности и заброшенности. Сами сахалинцы и курильчане, выбирая общественные пространства, которые больше всего хотят обновить на островах в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», нередко голосуют за обустройство именно детских спортивных площадок во дворах городов и сёл.