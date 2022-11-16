mkset.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

В Уфе увековечат память политика Владимира Жириновского

Сегодня, 14:36
Фото: 1MI

В Уфе появится улица имени экс-лидера партии ЛДПР Владимира Жириновского

О том, что экспертная комиссия одобрила идею появления в Уфе улицы имени Жириновского сообщил UFA.AIF.RU 16 ноября.

В Уфе появится улица названная в честь политика и бывшего лидера политической партии ЛДПР, а также многократного кандидата в президенты России Владимира Жириновского, который в минувшем апреле скончался от тяжелой болезни.

Тогда же в апреле 2022 года депутат Курултая Башкирии от ЛДПР Вячеслав Рябов обратился к главе Башкирии с данным предложением. Однако как сообщают «Аргументы и факты Уфа» экспертная комиссия по переименованию адресных элементов одобрила предложение, правда не от Рябова, а от нового руководителя ЛДПР Юрия Рудакова.

По данным издания появится улица имени Владимира Жириновского в Уфе, в районе Зеленая Роща, и имя политика будет носить новая улица в густонаселенном районе, окончательное решение горсовет Уфы должен принять уже в начале 2023 года.

 

#Город#Ирина Деревянчук
Подпишитесь
«Передал от него привет»: как вахтовика из Башкирии мобилизовали, а потом он пропал
Сегодня, 12:27
В Госдуме прокомментировали заявление депутата из Башкирии об «иждивенцах»
Сегодня, 08:26
Универсальное пособие на детей в 2023 году в Башкирии: кому положено и какие суммы
Вчера, 17:47
Подарки, утренники, квесты: как Башкирия экономит на праздновании Нового года 2023
13 ноября, 15:28
Жительница Уфы обнаружила в собственной квартире жуткую живность
Сегодня, 15:20
В Башкирии стратегически важный завод работает на офшор?
14 ноября, 12:29