В Уфе увековечат память политика Владимира Жириновского

В Уфе появится улица названная в честь политика и бывшего лидера политической партии ЛДПР, а также многократного кандидата в президенты России Владимира Жириновского, который в минувшем апреле скончался от тяжелой болезни.
Тогда же в апреле 2022 года депутат Курултая Башкирии от ЛДПР Вячеслав Рябов обратился к главе Башкирии с данным предложением. Однако как сообщают «Аргументы и факты Уфа» экспертная комиссия по переименованию адресных элементов одобрила предложение, правда не от Рябова, а от нового руководителя ЛДПР Юрия Рудакова.
По данным издания появится улица имени Владимира Жириновского в Уфе, в районе Зеленая Роща, и имя политика будет носить новая улица в густонаселенном районе, окончательное решение горсовет Уфы должен принять уже в начале 2023 года.