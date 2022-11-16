В Уфе увековечат память политика Владимира Жириновского

Тогда же в апреле 2022 года депутат Курултая Башкирии от ЛДПР Вячеслав Рябов обратился к главе Башкирии с данным предложением. Однако как сообщают «Аргументы и факты Уфа» экспертная комиссия по переименованию адресных элементов одобрила предложение, правда не от Рябова, а от нового руководителя ЛДПР Юрия Рудакова.