mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 16 ноября 2022, 14:36

Published 16 ноября 2022, 14:36

Modified 16 ноября 2022, 14:39

Updated 16 ноября 2022, 14:39

В Уфе появится улица имени экс-лидера партии ЛДПР Владимира Жириновского

В Уфе увековечат память политика Владимира Жириновского

16 ноября 2022, 14:36
Фото: 1MI.

В Уфе появится улица имени экс-лидера партии ЛДПР Владимира Жириновского

О том, что экспертная комиссия одобрила идею появления в Уфе улицы имени Жириновского сообщил UFA.AIF.RU 16 ноября.

В Уфе появится улица названная в честь политика и бывшего лидера политической партии ЛДПР, а также многократного кандидата в президенты России Владимира Жириновского, который в минувшем апреле скончался от тяжелой болезни.

Тогда же в апреле 2022 года депутат Курултая Башкирии от ЛДПР Вячеслав Рябов обратился к главе Башкирии с данным предложением. Однако как сообщают «Аргументы и факты Уфа» экспертная комиссия по переименованию адресных элементов одобрила предложение, правда не от Рябова, а от нового руководителя ЛДПР Юрия Рудакова.

По данным издания появится улица имени Владимира Жириновского в Уфе, в районе Зеленая Роща, и имя политика будет носить новая улица в густонаселенном районе, окончательное решение горсовет Уфы должен принять уже в начале 2023 года.

 

#Ирина Деревянчук#Город
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Медиакорсеть». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Мингазов Линар Аксянович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

По вопросам размещения рекламы на сайте обращайтесь: +7 (347) 216-00-58, [email protected] 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика