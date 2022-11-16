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В Уфе помощника прокурора будут судить за получение взятки от бизнесмена

Сегодня, 12:54
Фото: 1MI

В Уфе помощника прокурора будут судить за получение взятки от бизнесмена

Суда назначенного на 21 ноября он ожидает в следственном изоляторе, сообщил телеграм-канал Mash-Batash 16 ноября.


Телеграм-канал Mash-Batash сообщил о том, что задержан и скоро пойдет под суд в качестве обвиняемого помощник прокурора Уфы. По данным канала работник надзорного ведомства пытался получить взятку, однако сделать этого не смог, так как его задержали при передаче части.

В пресс-службе следственного комитета по Башкирии сообщили, что ситуацию не комментируют. тем временем на сайте суда в указанный каналом день значится заседание по статьям ст.290 ч.3; ст.290 ч.5 п.в УК РФ, то есть получение взятки, где на скамье подсудимый окажется человек и именем и фамилией прокурора прокуратуры Советского района.

#Ирина Деревянчук
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