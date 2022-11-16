В Уфе помощника прокурора будут судить за получение взятки от бизнесмена

В пресс-службе следственного комитета по Башкирии сообщили, что ситуацию не комментируют. тем временем на сайте суда в указанный каналом день значится заседание по статьям ст.290 ч.3; ст.290 ч.5 п.в УК РФ, то есть получение взятки, где на скамье подсудимый окажется человек и именем и фамилией прокурора прокуратуры Советского района.