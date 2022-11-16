mkset.ru
ГлавноеВсе новости

В РФ за день в больницах оказалось 1219 человек с COVID-19

16 ноября, 12:35
За 24 часа в российские больницы было направлено 1219 заболевших SARS-CoV-2. Днем ранее в стационары поступило 1399 пациентов с коронавирусом.

Данными поделился оперативный штаб.

Всего за сутки в РФ выявили 5380 пациентов, инфицированных коронавирусной инфекцией, накануне — 4431, — пишет Russian.rt.com.

За 24 часа скончались 63 заболевших COVID-19. Днем ранее зафиксировано 64 летальных исхода.

Также за день от вируса избавилось 6906 человек, сутками ранее выздоровело 6354 пациента.

Сообщается, что врач-педиатр Андрей Продеус в интервью с журналистами обратился к населению с призывом о повторном вакцинировании пациентов со сниженным иммунитетом.

Подпишитесь
Что известно о семье из Башкирии, где погибли в пожаре пять детей и родители
Сегодня, 11:36
Жители Башкирии попросили Путина вернуть с СВО единственного на весь район гинеколога
Сегодня, 14:19
Министр МВД Башкирии Роман Деев прокомментировал информацию о своей отставке
Вчера, 14:50
Башкирия не планирует сокращать расходы на чиновников в новом году
Вчера, 12:20
Депутат в Башкирии: у каждого седьмого жителя пуховик в кредит и одна пара обуви
Вчера, 13:07
В Башкирии стратегически важный завод работает на офшор?
14 ноября, 12:29