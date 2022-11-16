В РФ за день в больницах оказалось 1219 человек с COVID-19

Данными поделился оперативный штаб.
Всего за сутки в РФ выявили 5380 пациентов, инфицированных коронавирусной инфекцией, накануне — 4431, — пишет Russian.rt.com.
За 24 часа скончались 63 заболевших COVID-19. Днем ранее зафиксировано 64 летальных исхода.
Также за день от вируса избавилось 6906 человек, сутками ранее выздоровело 6354 пациента.
Сообщается, что врач-педиатр Андрей Продеус в интервью с журналистами обратился к населению с призывом о повторном вакцинировании пациентов со сниженным иммунитетом.