В Госдуме прокомментировали заявление депутата из Башкирии об «иждивенцах»

Заместитель председателя комитета Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Рафаэль Марданшин в беседе с изданием Daily Storm прокомментировал недавнее высказывание Депутата Курултая республики Ильгама Галина. Ранее Галин эфире программы «Аспекты мнений» посоветовал гражданам самостоятельно зарабатывать деньги, а не ждать субсидий от страны.
В свою очередь, Марданшин выразил несогласие с озвученными Галиным тезисами, отметив, что российские граждане не могу быть иждивенцами, потому как за счет них происходит формирование бюджета и дальнейшее распределение бюджетных средств на различные нужды.
— Я не слышал его выступления, не знаю в каком контексте это было сказано. Однако я однозначно не могу согласиться с тем, что народ иждивенцы. Народ никогда не может быть иждивенцем, так как за счет него создается все у нас в стране. В том числе формируется наш бюджет, платятся налоги и зарплаты, оплачиваются социальные пособия, — прокомментировал ситуацию Марданшин.
Примечательно, что вскоре после заявлений депутата Курултая в сети появилась информация о том, что у Ильгама Галина есть непогашенные долги на сумму 67,7 миллиона рублей. Выплатить Галин их должен в соответствии с решение суда.
Также в марте этого года внимание пользователей привлекло опубликованное Галиным видео с итогами рейда по магазинам республики. Депутат поделился своим негодованием по поводу завышенных цен и отсутствия на полках ряда популярных товаров. В свою очередь, пользователи в комментариях под видео пользователи обвинили власти в бездействии в отношении ценовой политики в магазинах.