В Госдуме прокомментировали заявление депутата из Башкирии об «иждивенцах»

Также в марте этого года внимание пользователей привлекло опубликованное Галиным видео с итогами рейда по магазинам республики. Депутат поделился своим негодованием по поводу завышенных цен и отсутствия на полках ряда популярных товаров. В свою очередь, пользователи в комментариях под видео пользователи обвинили власти в бездействии в отношении ценовой политики в магазинах.