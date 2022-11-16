В Башкирии убрали вызвавший бурю критики памятник Хание Фархи скандального скульптора

На малой родине певицы Хании Фархи — в Татышлинском районе республике демонтировали памятник покойной звезде башкирской эстрады. Об этом рассказала сестра певицы Фируза Ибатуллина.
Сообщается, что памятник певице временно уберут с постамента для того, чтобы облагородить близлежащие территории. Работы по благоустройству включат в себя установку освещения, зеленых насаждений, а также облицовку тротуара плиткой.
Памятник планируется вернуть на место до 30 мая 2023 года.
Отметим, что автором памятника знаменитой певице стал скульптор Халит Галиуллин, чьи работы ранее вызывали шквал критики со стороны жителей республики. Памятник Хание Фархи также не стал исключением. Многие пользователи посчитали, что данный памятник оскверняет собой память певицы. Позднее ситуацию прокомментировал сам скульптор.