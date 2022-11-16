В Башкирии беременной женщине понадобился вертолет

Женщина на 27 неделе беременности попала в больницу в городе Бирск. Ее беременность оказалась отягощена рядом факторов, среди которых головное предлежание ребенка отягощенное преэклампсией тяжелой степени. Сообщил министр и о том, что протекала беременность у женщины с плацентарными нарушениями 2 степени, сопутствующий фактор — резус отрицательная кровь без титра антител.