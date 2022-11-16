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В Башкирии беременной женщине понадобился вертолет

Сегодня, 13:08
Фото: телеграм-канал Азата Рахматуллина

Беременная с рядом патологий доставлена из Бирска в Уфу на вертолете санавиации

О том, что женщину на 27 неделе беременности было решено везти в столицу сообщил министр здравоохранения Башкирии.

Женщина на 27 неделе беременности попала в больницу в городе Бирск. Ее беременность оказалась отягощена рядом факторов, среди которых головное предлежание ребенка отягощенное преэклампсией тяжелой степени. Сообщил министр и о том, что протекала беременность у женщины с плацентарными нарушениями 2 степени, сопутствующий фактор — резус отрицательная кровь без титра антител.

Специалисты в бирской больницы состояние беременной женщины стабилизировали и пришли к решению, что ей необходимо дальнейшее лечение проходить в республиканской клинической больнице имени Г. Г. Куватова в Уфе. Вместе со специалистами женщина и была оставлена РКБ на вертолете санитарной авиации.

 

#Ирина Деревянчук
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