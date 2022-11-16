В «Башавтотрансе» предварительным виновником массового ДТП назвали автобус «Автомига»

Версию массового ДТП сразу с тремя пассажирскими автобусами в Уфе, которое произошло в понедельник 14 ноября, озвучили в “Башавтотрансе”, НефАЗ госперевозчика постадал в происшествии, но водителю его повезло больше. Известно и о том, что пассажиры “Башавтотранса” в том ДТП не пострадали.
Китайский автобус «Лотос» компании «АвтоМиг» в вечер понедельника столкнулся попутным автобусом «Форд», после чего «Форд» врезался уже в «НефАЗ». Как известно пострадали в происшествии трое пассажиров “Форда”, которые были доставлены в медучреждения города с травмами.
– Предварительной причиной ДТП является нарушение водителем автобуса «Лотос» требований п.п. 9.10, 101 ПДД, а именно, он не избрал безопасной скорости движения и не выбрал безопасную дистанцию до впереди двигающегося транспортного средства «Форд Транзит» – заявили в пресс-службе ГУПа.