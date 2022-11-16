В «Башавтотрансе» предварительным виновником массового ДТП назвали автобус «Автомига»

Версию массового ДТП сразу с тремя пассажирскими автобусами в Уфе, которое произошло в понедельник 14 ноября, озвучили в “Башавтотрансе”, НефАЗ госперевозчика постадал в происшествии, но водителю его повезло больше. Известно и о том, что пассажиры “Башавтотранса” в том ДТП не пострадали.