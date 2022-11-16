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У близкого друга главы Башкирии спортсмена Джефа Монсона в Уфе родился пятый ребенок

Сегодня, 16:02
Фото: ИА "Башинформ", пресс-служба минздрава по Башкирии
Пятым ребенком стала девочка, она родилась в перинатальном центре, со ссылкой на минздрав Башкирии сообщил Башинформ 16 ноября.

Как сообщает ИА «Башинформ» пятый ребенок популярного спортсмена и бойца смешанных единоборств родом из США Джефа Монсона родился в Уфе. Первые трое детей вице президента Федерации борьбы в Башкирии Монсона родились в США. В Уфе новорожденную дочь встречала и ее старшая сестра Есения, которая родилась в семье спортсмена уже в России.

Сегодня, 16 ноября уже состоялась выписка пополнившегося семейства Монсон из республиканского перинатального центра, где собственно и наблюдалась супруга общественного и политического деятеля и близкого друга главы Башкирии Радия Хабирова.

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#Ирина Деревянчук#Общество
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