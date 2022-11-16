У близкого друга главы Башкирии спортсмена Джефа Монсона в Уфе родился пятый ребенок

Как сообщает ИА «Башинформ» пятый ребенок популярного спортсмена и бойца смешанных единоборств родом из США Джефа Монсона родился в Уфе. Первые трое детей вице президента Федерации борьбы в Башкирии Монсона родились в США. В Уфе новорожденную дочь встречала и ее старшая сестра Есения, которая родилась в семье спортсмена уже в России.