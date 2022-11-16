Торговля, пшеница и издание книг: какой бизнес открывают в Башкирии в этом году

Также в числе привлекательных отраслей для запуска бизнеса — строительство, сфера транспорта и производство. По сравнению с прошлым годом этот перечень не изменился. Кроме того, в этом году Башкирские предприниматели открывали компании в таких сферах, как, например, выращивание пшеницы, метрология и издание книг.
Всего с начала года предприниматели Башкортостана открыли в Сбербанке почти 10 тысяч расчетных счетов, что сопоставимо с данными прошлого года.
- Торговля, а также сфера строительства и транспорта всегда динамично развивались на территории Уральского региона. В этом году количество наших активных клиентов в сегменте малого и микробизнеса не снизилось. Многие, наоборот, стремились нарастить темпы развития или пробовали себя в новых направлениях деятельности, - отметил заместитель председателя Уральского банка Сбербанка Александр Нуйкин.
- Открыть расчётный счет в Сбере сегодня можно бесплатно без посещения офиса банка. Для этого достаточно зайти на наш сайт, оставить заявку, и с вами оперативно свяжется менеджер. Обслуживание счета составит 0 рублей, если нет входящих и исходящий операций по счету. Кроме того, для наших клиентов открыты специальные предложения от партнеров банка, которые помогают предпринимателям серьезно сэкономить, - подчеркнул управляющий Башкирским отделением Сбербанка Азамат Салихов.
Более подробную информацию об открытии расчётного счета можно узнать на сайте Сбера www.sberbank.ru в разделе «Малому бизнесу и ИП».