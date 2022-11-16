Торговля, пшеница и издание книг: какой бизнес открывают в Башкирии в этом году

- Открыть расчётный счет в Сбере сегодня можно бесплатно без посещения офиса банка. Для этого достаточно зайти на наш сайт, оставить заявку, и с вами оперативно свяжется менеджер. Обслуживание счета составит 0 рублей, если нет входящих и исходящий операций по счету. Кроме того, для наших клиентов открыты специальные предложения от партнеров банка, которые помогают предпринимателям серьезно сэкономить, - подчеркнул управляющий Башкирским отделением Сбербанка Азамат Салихов.