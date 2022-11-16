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Торговля, пшеница и издание книг: какой бизнес открывают в Башкирии в этом году

Сегодня, 11:05
Фото: 1MI
Чаще всего в Башкирии регистрируют бизнес в сфере торговли (27%). Об этом свидетельствуют данные Сбера по открытым расчетным счетам малого и микробизнеса в республике за январь–октябрь 2022 года.

Также в числе привлекательных отраслей для запуска бизнеса — строительство, сфера транспорта и производство. По сравнению с прошлым годом этот перечень не изменился. Кроме того, в этом году Башкирские предприниматели открывали компании в таких сферах, как, например, выращивание пшеницы, метрология и издание книг.

Всего с начала года предприниматели Башкортостана открыли в Сбербанке почти 10 тысяч расчетных счетов, что сопоставимо с данными прошлого года.

- Торговля, а также сфера строительства и транспорта всегда динамично развивались на территории Уральского региона. В этом году количество наших активных клиентов в сегменте малого и микробизнеса не снизилось. Многие, наоборот, стремились нарастить темпы развития или пробовали себя в новых направлениях деятельности, - отметил заместитель председателя Уральского банка Сбербанка Александр Нуйкин.

- Открыть расчётный счет в Сбере сегодня можно бесплатно без посещения офиса банка. Для этого достаточно зайти на наш сайт, оставить заявку, и с вами оперативно свяжется менеджер. Обслуживание счета составит 0 рублей, если нет входящих и исходящий операций по счету. Кроме того, для наших клиентов открыты специальные предложения от партнеров банка, которые помогают предпринимателям серьезно сэкономить, - подчеркнул управляющий Башкирским отделением Сбербанка Азамат Салихов.

При открытии расчетного счета в Сбербанке клиент получает возможность бесплатно воспользоваться дополнительными услугами Сбера и компаний-партнеров. Например, это юридические консультации, поиск кандидатов на вакансии, электронный документооборот, ведение бухгалтерии, сдача отчетности в госорганы и другие сервисы.

Более подробную информацию об открытии расчётного счета можно узнать на сайте Сбера www.sberbank.ru в разделе «Малому бизнесу и ИП».

#Общество#Новости#Андрей Королев
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