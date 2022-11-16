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Тимур Хакимов рассказал о поддержке строительной отрасли

Сегодня, 11:00
Фото: ТПП РБ
Профессиональный форум был организован Национальным объединением застройщиков жилья, порталом ЕРЗ.РФ, ТПП РФ совместно с Ассоциацией застройщиков Республики Башкортостан.

В ТПП РБ прошла конференция «Многоквартирное строительство: новые вызовы и перспективы». Тимур Хакимов от лица самого крупного бизнес-объединения Башкортостана поприветствовал участников и рассказал об услугах и мерах поддержки, которые ТПП оказывает представителям отрасли. Так, Палата готовит экспертные заключения об изменении стоимости товаров.

— В связи с ростом цен на товары у предпринимателей возникают существенные затруднения при исполнении ранее заключенных, долгосрочных контрактов, предусматривающих использование неожиданно удорожавших материалов. По обращениям строительных компаний ТПП РБ проводит исследования изменений среднерыночной стоимости товаров, сырья и материалов, используемых в строительстве, и подготавливает экспертные заключения, — отметил Тимур Хакимов.

Фото: ТПП РБ

Руководитель бизнес-объединения подробно рассказал о проведении строительно-технических и оценочных экспертиз, а также о деятельности на базе ТПП РБ отделения Международного коммерческого арбитражного суда (МКАС).

Тимур Хакимов принял участие в награждении застройщиков Башкортостана — победителей и призеров в номинациях федеральной премии ТОП ЖК-2022.
Эксперты обсудили проектное финансирование, ипотеку, спрос и предложение новостроек, цены, а также вопросы цифровизации девелопмента.

#Андрей Королев#Экономика#Новости#Башкортостан
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