Тимур Хакимов рассказал о поддержке строительной отрасли

В ТПП РБ прошла конференция «Многоквартирное строительство: новые вызовы и перспективы». Тимур Хакимов от лица самого крупного бизнес-объединения Башкортостана поприветствовал участников и рассказал об услугах и мерах поддержки, которые ТПП оказывает представителям отрасли. Так, Палата готовит экспертные заключения об изменении стоимости товаров.