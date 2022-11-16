Тимур Хакимов: «Бизнесмены Башкортостана в составе делегации ТПП РФ работают в Иране»

Предстоят встречи Президента ТПП РФ и членов делегации с министром промышленности, шахт и торговли ИРИ и с министром сельскохозяйственного джихада ИРИ.

Кроме Тегерана, российская делегация посетит провинции Исфахан и Гилян, чтобы, проведя встречи с иранскими бизнесменами, познакомиться с коммерческим потенциалом этих областей, в особенности, с коридором «Север-Юг».