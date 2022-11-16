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Сына начальника управления Росгвардии по Башкирии уличили в серьезном преступлении

Сегодня, 09:54
Фото: 1MI

Сын начальника Росгвардии Башкирии получил 35 тысяч штрафа за наркотики

Соответствующее решение вынес Ново-Савиновский суд Казани.

Как следует из картотеки дел суда, Дмитрий Бурдо (который, по данным ряда СМИ, является сыном начальника управления Росгвардии в Башкирии Александра Бурдо) совершил преступление будучи сотрудником МВД по Татарстану.

Как следует из материалов уголовного дела, он заказал на интернет-сайте мефедрон, оплатил его и получил фотографию и координаты, по которым нужно было найти закладку.

Приехав в указанное место, он забрал наркотик и отправился обратно на такси. Однако Бурдо задержали сотрудники полиции. Она нашли и изъяли наркотик, который осужденный спрятал на автомобильном коврике. Экспертиза установила состав вещества и его массу — 0,93 грамма, что является значительным размером.

В отношении Бурдо возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 228 УК РФ (незаконные приобретение, хранение, без цели сбыта наркотических средств, в значительном размере). Свою вину он признал полностью.

Суд, рассматривавший уголовное дело в особом порядке, привлек правонарушителя к штрафу в размере 35 тысяч рублей. Назначая наказание, он принял во внимание личность Бурдо, удовлетворительную характеристику и небольшую тяжесть содеянного. В качестве смягчающих обстоятельств были приняты совершение преступления впервые, признание вины и раскаяние в содеянном, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, состояние здоровья подсудимого и его близких родственников, а также наличие на иждивении малолетнего ребенка и перечисление 15 тыс. рублей в благотворительный фонд.

#Наталья Балыкова#Криминал#2
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