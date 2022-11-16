Сына начальника управления Росгвардии по Башкирии уличили в серьезном преступлении

Суд, рассматривавший уголовное дело в особом порядке, привлек правонарушителя к штрафу в размере 35 тысяч рублей. Назначая наказание, он принял во внимание личность Бурдо, удовлетворительную характеристику и небольшую тяжесть содеянного. В качестве смягчающих обстоятельств были приняты совершение преступления впервые, признание вины и раскаяние в содеянном, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, состояние здоровья подсудимого и его близких родственников, а также наличие на иждивении малолетнего ребенка и перечисление 15 тыс. рублей в благотворительный фонд.