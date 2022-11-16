Строительство моста в створе улицы Интернациональной в Уфе оценили в 35 млрд рублей

По словам Андрея Назарова рассматривается схема, когда 17 миллиардов рублей мог бы обеспечить федеральный капитальный грант, оставшуюся сумму с концессионером поделила бы уже республика. Говоря об этих планах премьер-министр выразил надежду на то, что поддержку в реализации данного проекта Башкирии окажет кабинет министров.