Строительство моста в створе улицы Интернациональной в Уфе оценили в 35 млрд рублей

На строительство еще одного моста в Уфе, а именно моста в створе улицы Интернациональной через реку Белую, понадобится около 35 миллиардов рублей. Примерную стоимость нового объекта журналистам телеканала РБК Уфа рассказал премьер-министр Башкирии Андрей Назаров в беседе на форуме «Транспорт России».
Строить данный мост планируют как и другие масштабные объекты города и республики — по концессии. «Цена вопроса» появления в указанном месте моста — 35 миллиардов рублей за 12 километровый объект, десятая часть которого, 1,2 километра, сам будущий мост.
По словам Андрея Назарова рассматривается схема, когда 17 миллиардов рублей мог бы обеспечить федеральный капитальный грант, оставшуюся сумму с концессионером поделила бы уже республика. Говоря об этих планах премьер-министр выразил надежду на то, что поддержку в реализации данного проекта Башкирии окажет кабинет министров.