РИА Новости: лидеры G20 массово отказались фотографироваться

Согласно информации агентства, от фотосъемки не отказались: премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе, индонезийский лидер Джоко Видодо, глава Южной Кореи Юн Сок Ёль, глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган, а также Томас Бах — президент МОК.
Прочие участники встречи, присутствовавшие на обеде, среди которых был и премьер Великобритании Риши Сунак, а также Олаф Шольц — канцлер ФРГ и президент ФИФА Джанни Инфантино, пренебрегли возможностью совместно сфотографироваться, — пишет Russian.rt.com.
Известно, что Сергей Лавров, глава МИД РФ, также не появится на фото, поскольку в тот момент он был на встрече с коллегой — представителем КНР.
Ранее сообщалось, что Дмитрий Песков, пресс-секретарь российского лидера заявил, что Владимир Путин считает важным находиться в стране в период проведения в Индонезии на острове Бали встречи “Большой двадцатки” 15—16 ноября.