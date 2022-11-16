Реальные доходы жителей Башкирии оказались ниже, чем в Татарстане

Администрация столицы республики Татарстан опубликовала данные о реальных зарплатах в городе. Так, в период с января по август 2022 года размер средней зарплаты казанца составил порядка 62 133 рублей. Отмечается, что рост заработной платы составил 14% по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году, однако размер реальной заработной платы (с учетом роста цен на товары и услуги) сократился на 0,3%.