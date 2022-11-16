Реальные доходы жителей Башкирии оказались ниже, чем в Татарстане

Администрация столицы республики Татарстан опубликовала данные о реальных зарплатах в городе. Так, в период с января по август 2022 года размер средней зарплаты казанца составил порядка 62 133 рублей. Отмечается, что рост заработной платы составил 14% по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году, однако размер реальной заработной платы (с учетом роста цен на товары и услуги) сократился на 0,3%.
Между тем реальные доходы жителей Башкирии за первые восемь месяцев 2022 года, по данным регионального Минфина, составили в среднем 46 349,4 рубля. Отмечается, что реальные доходы граждан могут снизиться в среднем на 7,3% по итогам текущего года, при этом в номинальном выражении прогнозируется рост до 8,2%.
Таким образом, в сравнении с аналогичным периодом 2021 года размер номинальной зарплаты в республике вырос на 14,8%, при этом реальный размер уменьшился на 0,8%. По прогнозам аналитиков, средняя зарплата за 2022 год в Башкирии составит 46,3 тысячи рублей против 42,8 тысячи рублей в 2021 году.