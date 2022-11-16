Повар школьной столовой в Башкирии дважды за неделю попался на непристойностях

Что касается самой столовой, то там глава отметил отсутствие контрольного блюда, а также существенный недовес, который был зафиксирован в размере 40% от заявленного веса блюда. Мало того, блюда не дотягивали не только по весу и были холодными. В меню к борщу полагалась сметана, но в тарелках ее не нашли.