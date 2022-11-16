Повар школьной столовой в Башкирии дважды за неделю попался на непристойностях

Глава Белорецкого района Андрей Иванюта в социальных сетях рассказал о внеплановой проверке школьной столовой в Белорецке. Рассказал он о ней не самые приятные новости, так, по его словам, в овощехранилище столовой царит антисанитария, не хватает оборудования и техники, к примеру морозильных ларей и духовок.
Что касается самой столовой, то там глава отметил отсутствие контрольного блюда, а также существенный недовес, который был зафиксирован в размере 40% от заявленного веса блюда. Мало того, блюда не дотягивали не только по весу и были холодными. В меню к борщу полагалась сметана, но в тарелках ее не нашли.
— В школе № 10 Белорецка питаются 92 ученика из 197-ми учащихся. Проверка происходила на перемене, когда кормили детей с ограниченными возможностями здоровья. В помещении было чисто, дежурные в колпаках, — написал Иванюта и подчеркнул, что при этом родители не проверяют питание детей, а журнала проверок нет.
По итогам проверки комиссия передала информацию о нарушениях руководству школы и подрядчику, ответственному за питание. Вчера, 15 ноября, в школьную столовую с проверкой вновь приехали технолог и заместитель руководителя управления образования и вновь выявили нарушения, которые Иванюта назвал вопиющими и предупредил, что в случае их повторения встанет вопрос о смене персонала в столовой.
Иванюта призвал родителей школы не игнорировать возможность контролировать питание детей в школах в составе спецкомиссий, а в комментариях под его постом одна из комментаторов поинтересовалась судьбой сметаны, которая должна была быть в борще. Женщине ответили словами Ирины Криницкой, сотрудника информационно-аналитического отдела администрации Белорецкого района, которая пояснила, что «сметана растворилась в кастрюле».