«Передал от него привет»: как вахтовика из Башкирии мобилизовали, а потом он пропал

С начала мобилизации в республиканском военном комиссариате не ответили ни на один письменный запрос Mkset. Представители администрации главы Башкирии отмечали, что в их компетенцию не входит разъяснение вопросов, связанных с частичной мобилизацией. Поэтому на этот раз Mkset обращается к военному комиссару РБ Михаилу Блажевичу и главе Башкирии Радию Хабирову с этой страницы. Мы просим помочь семье Руслана Хисамутдинова выяснить, что с ним произошло, как можно скорее. Родственники имеют на это право. Если информация о смерти подтвердится – помочь достойно проводить его в последний путь, как до сих пор это было с другими участниками СВО.