«Передал от него привет»: как вахтовика из Башкирии мобилизовали, а потом он пропал

Руслана Хисамутдинова мобилизовали из Мелеуза 26 сентября. Он работал по вахтам, повестку принесли, когда вернулся в родной город.
"Конечно, у него были другие планы, но не поехать он не мог. Сказал, что не может бросить своих ребят", - рассказала племянница Руслана Динара Джалолова.
Месяц он провел в «учебке» в Пензе, где оформил брак с любимой - свадьбу планировали летом, после возвращения со службы. Потом военнослужащих отправили в один из российских городов, где в палаточном городке они провели еще неделю. В конце октября он позвонил родным и сообщил, что отправляется в зону СВО. Больше связи с ним не было. Лишь 4 ноября жене Руслана позвонил его сослуживец и передал привет от него.
После этого звонка связь снова оборвалась, не было никаких вестей.
«Мы начали искать этого сослуживца, писали ему. И 10 ноября он сам вышел на связь. Он рассказал, что еще 6 ноября был артобстрел, прилетел снаряд. Осколки попали дяде в легкие, и он погиб», - говорит Динара.
Официального подтверждения этой информации нет – родственникам не подтвердили гибель мобилизованного в местном военкомате, переадресовав их в часть, к которой он прикомандирован, а в военной части просто не отвечают на телефон, а в администрации района – ждут, что сообщат из Минобороны, отмечает девушка.
По словам сослуживца, он лично погрузил тело Руслана Хисамутдинова в БТР – «сделал все что мог», рассказывает Динара.
«Но в списках Минобороны его нет ни среди погибших, ни среди попавших в плен, ни среди попавших в госпиталь. Если он умер, мы хотим его нормально похоронить. Мы боимся, что тело потеряется, потому что его обманом отправили без военного билета и жетона. Военный билет потеряли еще в Пензе. Там попросили расписаться о получении оружия и пообещали, что после этого выдадут дубликат. Но дубликат так и не выдали», - говорит она.
В полной неизвестности все родные мобилизованного. Супруге Руслана Хисамутдинова с этим незнанием тяжелее всего - ежедневно переживать горе. Ранее она жаловалась в прокуратуру на то, что мобилизованного отправили в зону СВО без документов. Родственники в соцсети просили о помощи главу Башкирии. Ответов на обращения пока нет. Но главное – нет информации о том, что случилось с мобилизованным.
Председатель республиканского Комитета защиты граждан и военнослужащих Владимир Симурчук отмечает, что Минобороны располагает информацией о гибели военнослужащих спустя уже сутки после нее. Тело отвозят на судебно-медицинскую экспертизу в Ростов. Если нет точных данных, тело погибшего может оставаться там в ожидании опознания.
Родственники Руслана просят помочь в его поисках тех, кто мог его видеть. Особые приметы военнослужащего: на левом предплечье, где остался шрам от прививки БЦЖ, набито арабскими буквами имя "Руслан". Над правой бровью большой шрам - она рассечена. Передние верхние зубы вставные из металлокерамики. Есть скол, высвечивается черный металл.
С начала мобилизации в республиканском военном комиссариате не ответили ни на один письменный запрос Mkset. Представители администрации главы Башкирии отмечали, что в их компетенцию не входит разъяснение вопросов, связанных с частичной мобилизацией. Поэтому на этот раз Mkset обращается к военному комиссару РБ Михаилу Блажевичу и главе Башкирии Радию Хабирову с этой страницы. Мы просим помочь семье Руслана Хисамутдинова выяснить, что с ним произошло, как можно скорее. Родственники имеют на это право. Если информация о смерти подтвердится – помочь достойно проводить его в последний путь, как до сих пор это было с другими участниками СВО.