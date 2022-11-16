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Один человек погиб при столкновении пассажирского автобуса и легковушки в Башкирии

Сегодня, 08:43
Фото: ГУ МЧС по РБ

В Башкирии на М-5 столкнулись автобус с пассажирами и легковой автомобиль

В ДТП погиб один человек, сообщила пресс-служба ГУ МЧС по региону.

Авария произошла вблизи населенного пункта Мирный в Благоварском районе, на 1389 км федеральной автотрассе М-5. Сообщение о ДТП поступило в 12:01.

Пока известно, что столкнулись маршрутный автобус Higer, выполнявший рейс Уфа-Альметьевск, и легковой автомобиль Renault Duster, следовавший с прицепом. В тот момент в автобусе находились 20 взрослых и один ребенок, никто из них не пострадал.

В аварии погиб водитель легкового автомобиля, его зажало искореженными конструкциями транспортного средства. Сотрудники МЧС России провели работы по деблокированию мужчины.

В настоящий момент на месте происшествия организовано реверсивное движение. Причину ДТП выясняют сотрудники ГИБДД.

#Происшествия#2#Наталья Балыкова
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