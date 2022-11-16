Один человек погиб при столкновении пассажирского автобуса и легковушки в Башкирии

Пока известно, что столкнулись маршрутный автобус Higer, выполнявший рейс Уфа-Альметьевск, и легковой автомобиль Renault Duster, следовавший с прицепом. В тот момент в автобусе находились 20 взрослых и один ребенок, никто из них не пострадал.