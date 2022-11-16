Очевидцы засняли на видео массовое побоище в Уфе

В Уфе в ходе чемпионата на кубок АСТРА-спорт хоккеисты любительских команд УФСИН и "Мечта" устроили массовую драку прямо на льду. Видео с места событий публикует тв-программа "Честно говоря".
Сообщается, что инцидент произошел во втором периоде матча после того, как один из игроков "Мечты" умышленно задержал игру. Однако неспортивное поведение на это не закончилось. В какой-то момент оскорбления судей и опасная игра переросли в полноценную потасовку.
Всего участниками драки стали порядка десяти человек. Отмечается, что все они по итогам встречи отправились в штрафной бокс, получив в сумме 160-минутный штраф. Победу в матче со счетом 6:1 одержала команда УФСИН.
За комментарием по данной ситуации Mkset обратился в УФСИН России по РБ. Мы опубликуем его сразу после получения.