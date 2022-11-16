Несмотря на: снегоплавильный завод в Уфе доверили компании, строившей сквер в «Южном»

Фирма, которая займется строительством необходимого городу снегоплавильного завода, зарегистрирована в Уфе в апреле 2006 года. С этого времени у компании было несколько бенефициаров. В декабре 2020 года акции «Компании «Потенциал» выкупил Александр Кузьменко, став ее учредителем. Сейчас он руководит обществом, поскольку в сентябре прошлого года передал 80% уставного капитала Татьяне Матросовой, а оставшиеся 20% — Вадиму Давлетшину.
Согласно данным системы «Спарк», выручка Компании «Потенциал» за 2021 год составила 921,7 млн рублей, чистая прибыль — почти 3 млн. Стоимость активов общества оценивается в 11,7 млн рублей.
Почти треть в выручке компании за 2021 год — поступления от выполнения госконтрактов. Основные ее заказчики — администрация Иглинского района и Управление по строительству, ремонту дорог и искусственных сооружений мэрии Уфы.
Примечательно, что в течение двух предшествующих 2019 году лет доля госконтрактов в выручке «Потенциала» была скромной — 13-15%. В 2019-м же произошел резкий рост — доля поступлений от договоров, заключенных с муниципалитетами, возросла до 86%. В тот год «Потенциал» получил сразу 13 контрактов. Среди них наиболее крупные — ремонт Бирского тракта в Орджоникидзевском районе Уфы на 215,1 млн рублей, вторая очередь капремонта в сквере «Волна» в Ленинском районе Уфы (88,5 млн), реконструкция очистных сооружений в Иглино (90 млн), строительство продолжения улицы Георгия Мушникова в Уфе (150,7 млн) и ремонт сквера имени Ленина в Бирске (108,6 млн).
В 2020 году компания получила пять контрактов на общую сумму 517,5 млн рублей, а в 2021 — два, на 292,5 млн. В текущем году ей доверили сечь объектов на скромные 101,8 млн рублей.
Об опыте «Потенциала» можно судить по уже завершенным работам. Именно эта компания благоустраивала сквер в уфимском микрорайоне Южный, который так долго ждали жители микрорайона.
Парк, как писал Mkset, не вполне оправдал ожидания: его сдали с большим опозданием от графика и при этом с недоделками. Уже через 10 дней после того, как сквер торжественно открыл глава Башкирии Радий Хабиров, проявились все «нюансы» его строительства. Например, стало видно, что искусственный газон собрали буквально «из того, что было» — из кусочков покрытия, которые к тому же отвалились, облезла краска на простоявших зиму в сугробах шахматных столиках, а их покрытия покоробились. Кроме того, конструкции детского городка почти сразу же начали ломаться — например, оторвался веревочный трос-поручень. За задержку сдачи объекта подрядчику были выписаны штрафы, неустойки и пени порядка 2,7 миллиона рублей.
А спустя еще некоторое время местные жители обнаружили в сквере еще один изъян - многочисленные ошибки в табличках навигации и инфостендах о деятелях культуры. При этом ляпы были сразу на двух языках - и на башкирском, и на русском.
Напомним, контракт на вторую очередь благоустройства сквера в Южном «Потенциал» получил за 143,5 млн рублей. Добавим, что этим летом в парке к тому же высохли свежевысаженные кустарники (их не поливали) — но этот вопрос, конечно, уже не к «Потенциалу».
В настоящее время «Потенциал» исполняет контракт по благоустройству территории бульвара Славы со сквером Мусы Гареева в Уфе на 52,6 млн рублей. За просрочку исполнения обязательств компании начислили неустойку почти на 200 тыс. рублей и еще 20 тыс. рублей — за ненадлежащее качество работ.
Кроме этого, компания по контракту стоимостью 11,8 млн рублей ведет строительно-монтажные работы на объекте «Физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном, катком и универсальным залом на улице Менделеева». По исполнению этого договора замечаний пока нет.
Что касается снегоплавильного завода, то его планируют построить до конца июля 2023 года на улице Сагита Агиша. Проектная документация уже готова и прошла госэкспертизу.
В закупке помимо победившего «Потенциала» участвовали еще две компании, однако их не допустили до конкурсных процедур. Одного участника — из-за непредоставления необходимых документов, второго признали несоответствующим требованиям закупки.
В настоящее время одна из компаний — «Металпромгражданстрой» — обжаловала действия конкурсной комиссии. Суть жалобы пока не опубликована на портале госзакупок. Однако, если ФАС признает ее обоснованной, результаты конкурса могут пересмотреть.