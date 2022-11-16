Несмотря на: снегоплавильный завод в Уфе доверили компании, строившей сквер в «Южном»

Парк, как писал Mkset, не вполне оправдал ожидания: его сдали с большим опозданием от графика и при этом с недоделками. Уже через 10 дней после того, как сквер торжественно открыл глава Башкирии Радий Хабиров, проявились все «нюансы» его строительства. Например, стало видно, что искусственный газон собрали буквально «из того, что было» — из кусочков покрытия, которые к тому же отвалились, облезла краска на простоявших зиму в сугробах шахматных столиках, а их покрытия покоробились. Кроме того, конструкции детского городка почти сразу же начали ломаться — например, оторвался веревочный трос-поручень. За задержку сдачи объекта подрядчику были выписаны штрафы, неустойки и пени порядка 2,7 миллиона рублей.