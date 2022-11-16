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Назван ТОП-7 товаров, которые скупали уфимцы в черную пятницу

Сегодня, 12:03
Фото: 1MI

Назван ТОП-7 товаров, которые скупали уфимцы в черную пятницу

С такими аппетитами Уфа стала самым расточительным городом-миллионником, следует из подсчетов Яндекс.Маркета.


Аналитики маркетплейса Яндекс.Маркет выяснили насколько выросла «покупательская способность» граждан в связи с «черной пятницей», днем масштабных распродаж и больших скидок. Жители Уфы оказались на первом месте — именно столица Башкирии оказалась городом миллионником в котором траты в день распродажи выросли больше всего — в 4,6 раза. Отличились также жители Казани, которые в пятницу 11 ноября потратили денег в 4,3 раза больше чем в обычные дни, в Перми же жители в «черную пятницу» денег потратили в 3,9 раза больше чем обычно

Известны и покупки-фавориты уфимцев. Весь топ состоит из техники, как бытовой, так и смартфонов, колонок, наушников и другой современной техники. Среди них оказались «умная колонка» Яндекс Станция Мини, робот-пылесос Xiaomi Mi Robot Vacuum-Mop 2 Lite, смартфон Apple iPhone 14 Pro Max 256 ГБ, телевизор Xiaomi Mi TV P1 55 2021, модуль с Яндекс ТВ — Smart TV с Алисой, беспроводные наушники Apple AirPods Pro 2, а также ноутбук DIGMA EVE 15.6 15C419 1920×1080.

#Ирина Деревянчук#Город
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