Назван ТОП-7 товаров, которые скупали уфимцы в черную пятницу



Аналитики маркетплейса Яндекс.Маркет выяснили насколько выросла «покупательская способность» граждан в связи с «черной пятницей», днем масштабных распродаж и больших скидок. Жители Уфы оказались на первом месте — именно столица Башкирии оказалась городом миллионником в котором траты в день распродажи выросли больше всего — в 4,6 раза. Отличились также жители Казани, которые в пятницу 11 ноября потратили денег в 4,3 раза больше чем в обычные дни, в Перми же жители в «черную пятницу» денег потратили в 3,9 раза больше чем обычно