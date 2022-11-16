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Мария Львова-Белова: следует ограничить скорость электросамокатов до 20 км/ч

Вчера, 11:24
По мнению Марии Львовой-Беловой, уполномоченного по правам ребенка при президенте РФ, установленные в октябре текущего года ограничения скорости электросамокатов и прочих средств индивидуальной мобильности (СИМ) не обеспечивают должного уровня безопасности.

Омбудсмен отметила, что существующие правила недостаточно обеспечивают снижение рисков, возникающих при передвижении на электросамокате. К примеру, если столкновение с пешеходом произойдет при скорости движения СИМ 25 км/ч, а само средство будет иметь вес 35 кг, такое ДТП способно привести к тяжелым травмам, не исключая летальный исход, особенно, если пострадавшим окажется ребенок или пожилой человек. Львова-Белова предложила снизить допустимую скорость до 20 км/ч.

Известно, что в период летних каникул в ДТП с участием СИМ пострадал 141 ребенок, при этом двое умерло от полученных травм, несовместимых с жизнью, — пишет Russian.rt.com.

Кроме того, Львова-Белова отметила целесообразность введения ОСАГО для водителей СИМ. Для этого необходимо присвоение самокатам номерных знаков, выдача прав на вождение и т. п.

В рамках обновленных ПДД дети с семи лет наделяются правом на вождение СИМ весом до 35 кг при условии передвижения по тротуару и пешеходной дорожке. Ребята от 14 лет и старше могу передвигаться по обочине и правому краю дороги при условии оснащения СИМ передней фарой, тормозной системой, световозвращателями и звуковым сигналом, при этом скорость передвижения не должна превышать 25 км/ч, На участках, на которых разрешается движение на скорости до 60 км/ч. 

Правила начнут действовать с марта следующего года.

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