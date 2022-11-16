Мария Львова-Белова: следует ограничить скорость электросамокатов до 20 км/ч

В рамках обновленных ПДД дети с семи лет наделяются правом на вождение СИМ весом до 35 кг при условии передвижения по тротуару и пешеходной дорожке. Ребята от 14 лет и старше могу передвигаться по обочине и правому краю дороги при условии оснащения СИМ передней фарой, тормозной системой, световозвращателями и звуковым сигналом, при этом скорость передвижения не должна превышать 25 км/ч, На участках, на которых разрешается движение на скорости до 60 км/ч.