Мариуполю и Мелитополю присвоили звание "Город воинской доблести"

По словам врио главы Донецкой народной республики Дениса Пушилина, присвоение званий Мариуполю и Горловке является данью памяти героическому прошлому, а также значимым мостиком в будущее. Об этом Пушилин написал в своем телеграм-канале и добавил, что следующие поколения должны также отстаивать свою землю, зная историю, и беречь Россию. Глава ДНР отметил, что в 2014 году именно преданность истории своей Родины и гордость за победу в ВОВ сподвигли жителей ЛДНР сопротивляться киевскому режиму.