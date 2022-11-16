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Мариуполю и Мелитополю присвоили звание "Город воинской доблести"

Сегодня, 10:36
Фото: kremlin.ru
Мариуполю и Мелитополю присвоили звание "Город воинской доблести"

Глава Российской Федерации Владимир Путин присвоил звание “Город воинской доблести” Мариуполю и Мелитополю. Соответствующий документ был подписан накануне. Города Горловка и Луганск получили звание “Город трудовой доблести” за вклад в достижение победы в ВОВ, который сделали их жители.

Как пишет издание newsnn.ru, с инициативой предоставить городам Мелитополю Запорожской области и Мариуполю Донецкой области звание “Город воинской доблести”, которое равноценно званию “Город-герой”, присваиваемому в СССР, выступил академик Российской академии наук Геннадий Красников. По словам академика, в РАН провели экспертизу и пришли к выводу, что Мелитополь и Мариуполь достойны этого почетного звания.

По словам врио главы Донецкой народной республики Дениса Пушилина, присвоение званий Мариуполю и Горловке является данью памяти героическому прошлому, а также значимым мостиком в будущее. Об этом Пушилин написал в своем телеграм-канале и добавил, что следующие поколения должны также отстаивать свою землю, зная историю, и беречь Россию. Глава ДНР отметил, что в 2014 году именно преданность истории своей Родины и гордость за победу в ВОВ сподвигли жителей ЛДНР сопротивляться киевскому режиму.

 

По словам врио главы Луганской народной республики Леонида Пасечника, в годы ВОВ жители Луганска проявили огромный трудовой героизм и внесли значимый вклад в Великую Победу. По его словам, спустя 70 лет их потомки снова доказали верность и преданность Отечеству. Леонид Пасечник поблагодарил Владимира Путина за присвоение Луганску звания “Город трудовой доблести” и поздравил с этим местных жителей. 

#Светлана Павлова
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