Глава Российской Федерации Владимир Путин присвоил звание “Город воинской доблести” Мариуполю и Мелитополю. Соответствующий документ был подписан накануне. Города Горловка и Луганск получили звание “Город трудовой доблести” за вклад в достижение победы в ВОВ, который сделали их жители.
Как пишет издание newsnn.ru, с инициативой предоставить городам Мелитополю Запорожской области и Мариуполю Донецкой области звание “Город воинской доблести”, которое равноценно званию “Город-герой”, присваиваемому в СССР, выступил академик Российской академии наук Геннадий Красников. По словам академика, в РАН провели экспертизу и пришли к выводу, что Мелитополь и Мариуполь достойны этого почетного звания.
По словам врио главы Донецкой народной республики Дениса Пушилина, присвоение званий Мариуполю и Горловке является данью памяти героическому прошлому, а также значимым мостиком в будущее. Об этом Пушилин написал в своем телеграм-канале и добавил, что следующие поколения должны также отстаивать свою землю, зная историю, и беречь Россию. Глава ДНР отметил, что в 2014 году именно преданность истории своей Родины и гордость за победу в ВОВ сподвигли жителей ЛДНР сопротивляться киевскому режиму.
По словам врио главы Луганской народной республики Леонида Пасечника, в годы ВОВ жители Луганска проявили огромный трудовой героизм и внесли значимый вклад в Великую Победу. По его словам, спустя 70 лет их потомки снова доказали верность и преданность Отечеству. Леонид Пасечник поблагодарил Владимира Путина за присвоение Луганску звания “Город трудовой доблести” и поздравил с этим местных жителей.